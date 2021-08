Installation du président du Tribunal de première instance de Benslimane et du procureur du Roi près cette juridiction

vendredi, 6 août, 2021 à 11:39

Présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) depuis le 6 décembre 2018, Amina Bouayach revient dans un entretien à la MAP sur la situation des droits de l’Homme au Maroc à l’aune des sujets et des développements les plus marquants sur les scènes nationale et internationale.