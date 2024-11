Installation de M. Brahim Boutoumilate, gouverneur de la province d’Es-Semara

vendredi, 1 novembre, 2024 à 23:53

Es-Semara – Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, a présidé, vendredi, la cérémonie d’installation de M. Brahim Boutoumilate, que SM le Roi Mohammed VI a nommé gouverneur de la province d’Es-Semara.

Après lecture du Dahir de nomination, M. El Bouari a félicité le nouveau gouverneur pour la confiance placée en lui par SM le Roi Mohammed VI, mettant en avant le parcours professionnel et la grande expérience accumulée par M. Boutoumilate au sein de l’administration territoriale dans différentes provinces.

Le ministre a également salué, dans une allocution à cette occasion, les efforts inlassables déployés par son prédécesseur, Hamid Naimi, pour améliorer les indicateurs de développement dans la province.

M. El Bouari a également relevé que cette nomination s’inscrit dans un contexte particulier et conformément aux choix de développement économique et social du pays, mettant l’accent sur l’intérêt particulier accordé par SM le Roi Mohammed VI au développement de cette province, à l’instar des autres régions du Sud du Royaume.

Le nouveau gouverneur œuvrera, sans aucun doute, à accompagner les différents projets de développement au niveau de la province sur les plans économique, social et sécuritaire, a-t-il enchainé.

Par la même occasion, le ministre a appelé M. Boutoumilate à mettre en œuvre les programmes gouvernementaux et à accompagner les projets de développement socio-économique, selon une approche participative, appellant les différentes parties prenantes à redoubler d’efforts et à prêter main forte au nouveau gouverneur pour parvenir au développement escompté dans la province.

M. El Bouari a aussi mis en exergue le nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé par SM le Roi Mohammed VI en 2015, ayant contribué à la création des opportunités d’emploi et à l’achèvement du processus de mise à niveau des infrastructures nécessaires dans les différentes régions et provinces du Sud du Royaume.

Il a aussi rappelé la teneur du Discours Royal du 29 juillet 2023 à l’occasion de la glorieuse Fête du Trône, qui a constitué une Feuille de route basée sur les principes du sérieux, de la responsabilité et des valeurs nationales, appelant les différentes parties à assurer la mise en œuvre les différents programmes et politiques publics.

Le responsable gouvernemental a aussi plaidé en faveur d’une justice sociale et territoriale, en accordant davantage d’attention à la mise à niveau des infrastructures, à la réalisation des projets dans les délais impartis et au soutien des initiatives citoyennes, selon une approche participative basée sur l’interaction avec les préoccupations des citoyens.

En outre, M. El Bouari a invité le nouveau gouverneur et toutes les parties prenantes à mettre en œuvre des projets à vocation socio-économique, notamment ceux portant sur la promotion des activités génératrices de revenus, l’auto-emploi et le soutien et l’accompagnement des jeunes et des femmes.

La cérémonie d’installation s’est déroulée en présence notamment du wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, du président du Conseil régional, Sidi Hamdi Ould Errachid, des chioukhs et notables des tribus, des membres du corps de la magistrature, des chefs de services extérieurs, des élus et des acteurs de la société civile, ainsi que des personnalités civiles et militaires.