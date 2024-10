Installation de M. Hassan Benkhayi, Gouverneur de la province d’Azilal

dimanche, 27 octobre, 2024 à 16:23

Azilal – Le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a présidé, samedi, la cérémonie d’installation de M. Hassan Benkhayi, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommé Gouverneur de la province d’Azilal.

Dans une allocution prononcée lors de cette cérémonie, marquée par la lecture du Dahir de nomination, M. Sekkouri a félicité le nouveau gouverneur pour la confiance placée en lui par le Souverain, rappelant que cette nomination ambitionne de doter les provinces du Royaume de compétences hautement qualifiées en mesure de relever les défis du développement et d’accompagner la dynamique réformatrice impulsée dans divers secteurs sociaux et économiques sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI.

Après avoir loué les efforts colossaux déployés par son prédécesseur, M’hamed Atfaoui, M. Sekkouri a rappelé que la province d’Azilal à l’instar de plusieurs autres villes du Royaume fait face à un sérieux problème de pénurie d’eau résultant de la succession d’années de sécheresse et du changement climatique, faisant savoir que cette situation impose la poursuite de la mise en œuvre optimale des Hautes Directives Royales relatives à la conservation des ressources en eau.

M. Sekkouri a également insisté sur la nécessité de redoubler d’efforts et de vigilance en vue de concevoir des réponses appropriées à la problématique de la pénurie d’eau, appelant le gouverneur à oeuvrer de concert avec l’ensemble des composantes de la province selon une approche de proximité en plus d’associer les citoyens de la province et interagir positivement avec leurs attentes.

Soulignant l’importance d’œuvrer pour renforcer l’employabilité et l’inclusion économique et professionnelle des jeunes, M. Sekkouri a mis en avant l’importance de consolider davantage le volet de la formation professionnelle des jeunes en s’engageant à promouvoir le développement humain de cette catégorie.

M. Sekkouri n’a pas manqué de rappeler l’urgence de poursuivre la mise à niveau des infrastructures routières et de participer pleinement à l’essor économique de la région en drainant les investissements et en créant un climat favorable pour les entreprises régionales et nationales.

Au volet sécuritaire, M. Sekkouri a rappelé la nécessité de faire montre d’une plus grande mobilisation et vigilance en vue de garantir la quiétude et la stabilité des citoyens et de contrecarrer toute tentative de nature à compromettre leur sécurité et bien-être.

La cérémonie d’installation s’est déroulée en présence notamment du Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, gouverneur de la province de Béni Mellal, Mohamed Benribag, du président du Conseil de la région, Adil Barakat, des représentants du corps de la magistrature et des professions judiciaires, des chefs et membres des instances élues, des responsables des chambres professionnelles, des acteurs de la société civile, ainsi que des personnalités civiles et militaires.