Installation de M. Jalal Benhayoun, gouverneur de la province de Nouaceur

samedi, 26 octobre, 2024 à 13:28

Nouaceur – La cérémonie d’installation de M. Jalal Benhayoun, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommé gouverneur de la province de Nouaceur, s’est déroulée samedi au siège de la province.

À cette occasion, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, qui a présidé la cérémonie d’installation, a félicité le nouveau gouverneur pour la confiance Royale placée en lui, soulignant le riche parcours professionnel de M. Benhayoun au cours duquel il a accumulé une grande expérience.

Dans son allocution, Mme Fettah a insisté sur la nécessité d’accompagner les différents programmes de développement qui concernent plusieurs secteurs tels que les équipements routiers, le transport et la mobilité, la santé et la protection sociale.

Elle a souligné, dans ce sens, l’importance de mobiliser tous les moyens pour la mise en œuvre du chantier de la protection sociale, un projet qui consacre le concept d’État social, conformément aux Hautes Orientations Royales.

La ministre a ajouté que les missions liées au développement humain et au maintien de la sécurité revêtent une importance capitale, ce qui nécessite le renforcement de la coopération et la coordination entre les différents acteurs, la mobilisation des ressources et l’adoption d’une approche participative pour assurer la pérennité des projets de développement dans la province.

Mme Fettah a insisté sur la nécessité de s’engager pleinement et dans un esprit de sérieux en faveur de l’ancrage des fondements du processus de développement soutenu que connaît le Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

La cérémonie d’installation s’est déroulée en présence notamment du Wali de la région Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Mohamed Mhidia, du président du Conseil de la région, Abdellatif Maâzouz, ainsi que de personnalités militaires et civiles.