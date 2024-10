Installation de M. Khatib El Hebil, Wali de la région de l’Oriental

samedi, 26 octobre, 2024 à 21:23

Oujda – Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a présidé, samedi à Oujda, la cérémonie d’installation de M. Khatib El Hebil, que SM le Roi Mohammed VI a nommé Wali de la région de l’Oriental, Gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad.

Après lecture du Dahir de nomination, M. Laftit a félicité le nouveau wali et gouverneur pour la confiance placée en lui par le Souverain, rappelant son parcours professionnel en tant que responsable territorial et responsable dans plusieurs institutions et secteurs, notamment ceux inhérents à l’urbanisme, au logement et à l’équipement.

Le ministre a souligné que les défis de l’étape actuelle requièrent la volonté de donner un nouveau souffle à tous les chantiers de développement lancés au cours des dernières années, exprimant sa confiance en la capacité de la région à contribuer efficacement à la dynamique nationale, notamment à la lumière des acquis réalisés, y compris le soutien à l’édification institutionnelle de la région et le renforcement de ses ressources financières et humaines, en sus de l’élaboration d’un cadre d’orientation pour permettre aux régions d’exercer leurs compétences propres.

Il a, à cet égard, relevé que la région de l’Oriental est considérée comme une partie de la transformation structurelle que connaît le processus de la régionalisation avancée au Maroc, notant que cette transformation a suivi son cours depuis le Discours royal prononcé par SM le Roi Mohammed VI, le 18 mars 2003 à Oujda, et qui constitue un événement historique et une feuille de route pour le développement de la région.

M. Laftit a noté que plus de 20 ans après ce discours historique, la région de l’Oriental connaît aujourd’hui un essor de développement sans précédent ayant changé sa réalité économique et sociale, précisant que cet essor s’incarne dans la réalisation de projets structurants de niveau international, ainsi que dans la création d’opportunités d’emploi et l’ouverture de chantiers pour renforcer les fondements de l’Etat social.

Il a évoqué, dans ce sens, le pôle de développement Nador West Med, représenté notamment par le grand projet du port de Nador West Med, qui constitue une locomotive de développement économique aux niveaux régional et national, et dans la création de zones industrielles, économiques et logistiques au niveau de toutes les provinces de la région pour accueillir des investissements productifs et créer des opportunités d’emploi, en plus du soutien à la connectivité aérienne et l’achèvement du programme routier, afin de permettre à la région de profiter de l’impact positif du projet du port Nador West Med.

Dans le même contexte, a ajouté le ministre, la région s’est engagée dans une série de projets visant à mobiliser les ressources en eau et à généraliser et renforcer l’approvisionnement en eau potable des zones urbaines et rurales, notamment à la lumière de la crise de l’eau résultant des années successives de sécheresse, et la demande croissante de cette substance vitale.

M. Laftit a mis également l’accent sur le projet de dessalement de l’eau de mer, à travers la réalisation d’une grande station dans l’Oriental visant à fournir à cette région un volume total d’environ 300 millions de mètres cubes par an, et sur le programme régional d’urgence de l’eau dans la région, qui s’inscrit dans le cadre du Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027, qui a permis de réaliser de nombreux projets et bien d’autres sont en cours d’achèvement pour renforcer l’offre en eau dans la région.

Il s’agit également des projets de réutilisation des eaux traitées pour l’arrosage des espaces verts et des plantations agricoles dans certaines provinces de la région, et du lancement des travaux de la société régionale multiservices “Asharq” dans le domaine de la distribution d’électricité, d’eau potable et de l’assainissement liquide dans toutes les communes de la région.

Et en application des Hautes Instructions royales, le ministre a insisté sur l’esprit de responsabilité et de sérieux face à toutes les formes de gaspillage et d’exploitation illégale de l’eau, mettant en avant le rôle essentiel des autorités territoriales dans ce domaine, en oeuvrant à accélérer la mise en œuvre des différents volets du Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation, et à prendre toutes les mesures pour rattraper le retard accusé dans la mise en œuvre de certains projets.

D’autre part, le ministre a souligné que la dynamique de développement que connaît la région de l’Oriental a contribué de manière significative à changer les contours du marché de l’emploi, à diversifier l’offre et à présenter des alternatives économiques et sociales, ce qui a permis de réduire le phénomène de contrebande, d’offrir des opportunités de formation et de contribuer à l’intégration du secteur informel dans l’économie locale.

M. Laftit a, par ailleurs, mis l’accent sur les défis sécuritaires auxquels la région de l’Oriental est confrontée, en raison de sa situation géographique en tant que région frontalière et zone de transit vers l’Europe pour les migrants illégaux en provenance des pays subsahariens, et également en tant que territoire d’accueil au cours des dernières années, soulignant que les pouvoirs publics ont déployé des efforts considérables et continus avec une coordination intense entre les différentes parties prenantes, en renforçant la surveillance et en limitant l’entrée des migrants illégaux dans la région, en sus de faire face à leurs tentatives collectives d’infiltration à travers le littoral méditerranéen.

Dans ce contexte, il a appelé à inscrire la lutte contre les réseaux criminels parmi les priorités des comités régionaux de sécurité, en veillant à renforcer la coordination entre les différentes autorités concernées et à intensifier le rôle des auxiliaires d’autorité dans le cadre d’une approche proactive claire.