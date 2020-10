Installation des membres de la CRDH de Drâa-Tafilalet

jeudi, 8 octobre, 2020 à 19:19

Errachidia – La cérémonie d’installation des membres de la Commission régionale des droits de l’Homme (CRDH) de Drâa-Tafilalet a eu lieu jeudi à Errachidia, sous la présidence de la présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Amina Bouayach.

L’installation des membres de la CRDH de Drâa-Tafilalet intervient conformément à la loi 76-15 relative à la réorganisation du Conseil national des droits de l’Homme et au règlement intérieur du CNDH qui fixent les prérogatives des commissions régionales des droits de l’Homme, leur composition et leurs rapports avec l’ensemble des composantes du conseil national.

La CRDH se compose de membres proposés par les corps représentatifs régionaux des magistrats, des avocats, des médecins, des oulémas et des journalistes professionnels, des associations et des observatoires régionaux des droits de l’Homme et de personnalités actives dans le domaine de la protection et de la promotion des droits humains.

S’exprimant à cette occasion, Mme Bouayach a félicité les membres de la CRDH, affirmant que leur travail intervient en soutien des attributions du CNDH dans les domaines de la prévention des violations des droits humains, de la protection des victimes et de la promotion de la culture des droits de l’Homme.

Elle a relevé que le CNDH se penche sur le parachèvement de ses structures et l’installation des membres des commissions régionales qui vont travailler dans le cadre de trois comités permanents.

Mme Bouayach a fait savoir que l’installation des membres de la CRDH de Drâa-Tafilalet constitue une occasion de tenir des réunions avec les autorités locales sur le suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’Instance Equité et Réconciliation (IER), surtout que le Conseil national assume une responsabilité morale en la matière.

Elle a évoqué les efforts déployés pour transformer certains centres de détention en espaces socio-culturels et lieux de la mémoire collective, faisant savoir qu’un rapport détaillé sur la mise en œuvre des recommandations de l’IER sera présenté au début de l’année prochaine.

Mme Bouayach a expliqué que ce rapport portera sur des questions ayant trait notamment à la réparation du préjudice individuel et celle du préjudice collectif, à la préservation de la mémoire, au degré d’exécution des recommandations de l’IER et aux dispositions liées aux droits de l’Homme contenues dans les conventions internationales adoptées par le Maroc.

Pour sa part, la présidente de la CRDH de Drâa-Tafilalet, Fatima Aarach, a indiqué que les membres de la commission régionale vont assumer leurs missions dans le cadre de trois comités thématiques permanents.

Il s’agit, a-t-elle précisé à la MAP, du comité permanent pour la protection des droits de l’Homme qui reçoit les doléances et assure le suivi de la situation des droits humains dans la région, du comité permanent chargé de la promotion de la culture des droits de l’Homme et de celui en charge du suivi et de l’évaluation des politiques publiques.

Mme Aarach s’est félicitée du lancement par la présidente du CNDH de la stratégie du Conseil en matière de suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’IER à partir de Drâa-Tafilalet, “une région de réparation du préjudice collectif par excellence”.

Les CRDH ont pour missions notamment d’assurer le suivi et le contrôle de la situation des droits de l’Homme au niveau régional, de recevoir les plaintes relatives aux allégations de violations des droits de l’Homme qui leur sont adressées et de mettre en place le programme et les projets du CNDH dans le domaine de promotion des droits humains.