Installation de nouveaux magistrats au tribunal de première instance d’Es-Semara

jeudi, 14 novembre, 2024 à 22:00

Es-Semara – Six nouveaux magistrats au tribunal de première instance d’Es-Semara ont été installés mercredi dans leur fonctions.

Il s’agit de quatre magistrats du siège nommés au tribunal de première instance d’Es-Semara et deux substituts du Procureur du Roi au sein de la même juridiction.

Intervenant à cette occasion, le président du tribunal de première instance d’Es-Semara, Ahmed Zaki a appelé les nouveaux magistrats à être à la hauteur de la lourde responsabilité qui leur incombe, en veillant à rendre la justice de manière équitable avec impartialité et intégrité, et à accomplir leurs missions avec loyauté et dévouement, tout en respectant l’application juste de la loi et la confidentialité des délibérations.

Les nouveaux magistrats sont également appelés à améliorer la qualité des jugements et des décisions judiciaires, en statuant sur les affaires présentées dans des délais raisonnables, a-t-il poursuivi.

La cérémonie d’installation des nouveaux magistrats, s’est déroulée en présence notamment du gouverneur de la province d’Es-Semara, Brahim Boutoumilate, du Procureur du Roi près le tribunal de première instance d’Es-Semara, du Premier président de la Cour d’appel de Laâyoune, du Procureur général du Roi près la Cour d’Appel de Laâyoune, ainsi que des responsables judiciaires et des élus.