Installation à Rabat de la Commission permanente chargée du renouvellement et de l’adaptation continus des curricula

mardi, 27 février, 2024 à 17:31

Rabat – La Commission permanente chargée du renouvellement et de l’adaptation continus des curricula, programmes et formations a été officiellement installée, mardi à Rabat, en présence du ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa.