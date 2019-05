Institut Mohammed VI de formation des imams, mourchidines et mourchidates: Un édifice civilisationnel voué à la modération et au juste-milieu

lundi, 27 mai, 2019 à 14:23

— Par Hosna AFAINO—

Rabat-Conscient du rôle qui lui est dévolu au niveau régional et international sur plusieurs plans, le Maroc ne cesse de mettre en œuvre des mécanismes répondant aux besoins de l’heure, à l’instar de l’Institut Mohammed VI de formation des imams, mourchidines et mourchidates qui se veut un édifice civilisationnel consacrant les valeurs nobles de l’Islam qui sont la modération, l’altérité et le vivre-ensemble.

La mise en place de cet Institut, inauguré par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, le 27 mars 2015, s’inscrit dans le cadre d’une approche visant à préserver les traditions religieuses du Royaume basées sur la Commanderie des croyants, la doctrine Ash’aari, la jurisprudence Malékite et le Soufisme sunnite, dans le respect des spécificités de chacun des pays d’origine des imams formés à cette institution.

Les missions dévolues à cette institution s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie intégrée et inclusive visant à assurer la formation dans le champ religieux, à préserver le caractère modéré du discours religieux et à prémunir les sociétés musulmanes de l’extrémisme.

En effet, l’Institut se donne pour missions de former les imams marocains et étrangers et de les doter des moyens cognitives leur permettant d’exercer leurs fonctions, suivant une formation d’une année pour les étudiants marocains, de deux ans pour les étudiants subsahariens et de trois ans pour les Français.

L’Institut offre également une formation de courte durée d’au moins trois mois en faveur des imams déjà en exercice dans leurs pays respectifs, afin de parachever leur formation et d’enrichir leurs expériences et leurs acquis.

Les étudiants étrangers sont issus du Mali, de la Guinée, de Côte d’Ivoire, de France, du Sénégal, du Nigéria, du Tchad, du Gabon et de la Gambie, alors que l’Institut attend prochainement des étudiant du Niger et de Thaïlande.

S’agissant de la nature de la formation, le directeur de l’Institut Mohammed VI de formation des Imams prédicateurs et des prédicatrices, Abdessalam Al Azaâr, a souligné que vu le développement des sociétés, il est devenu impératif pour l’imam d’accompagner cette évolution et ne pas être en déphasage avec la réalité, notant que l’imam d’aujourd’hui doit prendre connaissance des sciences religieuses et aussi humaines afin de pouvoir répondre à toutes les questions et corriger les concepts.

Pour intégrer l’Institut, le candidat doit être âgé de moins de 45 ans et titulaire d’une licence avec mention, a fait savoir M. Al Azaâr dans une déclaration à la MAP, relevant que chaque année près de 1000 candidats et 1000 candidates passent le concours d’accès, pour sélectionner en fin de compte 150 candidats et 100 candidates.

Pour les étudiants étrangers venant notamment d’Afrique et de France, ils sont d’abord choisis par leur pays avant de passer un test sur la base duquel ils se répartissent sur trois niveaux, le premier comprend “les excellents”, le deuxième “les passables” et le troisième ceux “assez moyens”, a-t-il noté.

L’Institut propose une formation complète qui englobe aussi la rhétorique et la communication pour développer leurs compétences en la matière, a-t-il indiqué, soulignant l’importance qu’accorde l’Institut à la communication car “l’acquisition du savoir ne suffisait pas à elle seule pour l’imam et le prédicateur, ils doivent apprendre également à communiquer avec musulmans et non-musulmans, opposants et adhérents et à diffuser un discours modéré”.

La forte présence de femmes parmi les étudiants de l’Institut illustre le rôle pionnier des femmes dans le renouvellement du discours religieux loin des idées extrémistes, s’est-il félicité.

Depuis que SM le Roi Mohammed VI, Commandeur des Croyants, a donné Ses Hautes Instructions de consacrer un programme à la formation d’imams et de prédicateurs en 2005, le nombre des prédicatrices a considérablement augmenté, témoignant de leur pertinence et efficacité.

Par rapport aux débouchés des Imams, des prédicateurs et prédicatrices religieux après l’obtention de leur diplôme, il a précisé que les diplômés marocains sont directement affectés au ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Pour les diplômés étrangers, a-t-il ajouté, les plus brillants d’entre eux sont affectés aux grandes mosquées de leurs pays respectifs vu le besoin urgent en la matière, tandis que les éléments moyens se spécialisent dans l’enseignement du Coran et de la langue arabe, indiquant néanmoins que le ministère a jugé bon d’initier la dernière catégorie de diplômés à une formation professionnelle parallèle, notamment dans la couture, l’informatique, l’agriculture et l’électricité, de façon à ce que l’étudiant puisse se tourner vers un autre métier dans le cas où il se trouve dans l’incapacité de travailler dans une mosquée, à son retour au pays.

Amina Youssouf Touri, étudiante ghanéenne à l’Institut, a affirmé dans une déclaration similaire avoir rejoint l’Institut cette année. Étudiant les sciences du Coran et du Fiqh, mais aussi les sciences de la communication, Amina souhaite élargir sa culture religieuse et approfondir sa compréhension de la religion, exprimant son désir de travailler en tant que prédicatrice au terme de sa formation de deux ans, pour enseigner aux femmes de son pays tout ce qui a trait à la religion et au Coran et leur transmettre les connaissances qu’elle a acquises.

“Je suis venue ici pour apprendre et comprendre la religion, pour que je puisse à mon tour l’enseigner à ma famille dans mon pays” a exprimé pour sa part, Sarah Sanougoul, originaire de la Côte d’Ivoire, mariée et mère d’une fille, dans un sourire qui reflète sa joie d’être présente au sein de l’Institut.

Sarah, qui maîtrise trois parties du Saint Coran, a opté, en parallèle, pour une formation en couture, métier qu’elle affectionne particulièrement et a indiqué avoir beaucoup appris en matière de langue et de communication.

De son côté, Mustapha Abdelkrim Yahia, venu tout droit du Nigéria, prédicateur du prêche du vendredi au sein de la mosquée “Al Oukhoua Al Islamiya” relevant de l’Institut Mohammed VI de formation des imams, morchidines et morchidates, a affirmé être en deuxième année et apprendre des choses qui ne sont pas enseignées dans son pays d’origine, citant à titre d’exemple, la géographie et l’économie en langue arabe.

L’efficacité de la politique royale dans le domaine de la réhabilitation du champs religieux et le renouvellement de ses mécanismes se confirme au fils des jours, notamment à travers ce monument devenu populaire à l’échelle mondiale, acclamé par de nombreux pays étrangers souhaitant bénéficier de son expérience et de la formation qu’il propose.