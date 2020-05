Institut national des conditions de vie au travail: Vers l’élaboration d’un programme de communication au sujet de la “Covid-19”

jeudi, 28 mai, 2020 à 17:19

Rabat – L’Institut national des conditions de vie au travail (INCVT) s’apprête à élaborer, en coopération avec le ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle, un programme de communication au sujet de la “Covid-19”, pour faire face à l’épidémie dans les lieux de travail, a annoncé, jeudi, le directeur de l’Institut Abderrazak Laâlej.

Lors d’une conférence à distance organisée par l’INCVT, en coopération avec le ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle, sous le thème “Prévention de la propagation du Covid-19 dans les lieux de travail après la levée du confinement: quels scénarios ?”, M. Laâlej a précisé que le programme de communication couvrira les aspects liés à la sensibilisation, à l’orientation et à l’information dans toutes les questions relatives aux moyens de faire face à cette épidémie sur les lieux de travail.

De même, l’INCVT se prépare à finaliser son projet d’accord de partenariat avec le Collège national des médecins du travail (CONAMET), qui vise à renforcer la coopération dans la lutte contre l’épidémie du Coronavirus (Covid-19) parmi les travailleurs, en leur fournissant un ensemble d’informations et de conseils via une plateforme numérique, particulièrement après la levée du confinement, a-t-il indiqué.

Après avoir souligné l’importance de cette conférence à distance, qui a connu la participation de plusieurs acteurs concernés, relevant notamment des ministères du Travail et de l’Insertion professionnelle, de la Santé, de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie verte et numérique, de l’Intérieur, de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville et de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement, ainsi que de l’Agence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise (ANPME) et des organisations syndicales les plus représentatives, M. Laâlej a affirmé que l’expérience de terrain cumulée par ces participants débouchera sur des recommandations pertinentes au profit de tous les travailleurs.

“La levée du confinement nous confrontera à de nouvelles responsabilités qui exigent de tous davantage de prévention, de santé et de sécurité, pour éviter une nouvelle vague de l’épidémie”, a noté le responsable, rappelant les missions de l’Institut, à savoir la formation, la sensibilisation, l’orientation, l’information et le suivi et l’analyse de toutes les conditions relative à l’environnement de travail et la promotion du niveau de prévention, de santé et de sécurité sur les lieux de travail.

M. Laâlej a, également, rappelé que l’Institut a, dès l’apparition de l’épidémie et avant la décision de confinement, mobilisé tous ses moyens pour contribuer à l’effort national de lutte contre ce virus, y compris à travers ses contributions à l’élaboration de la plupart des mesures prises par le ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle à cet effet, ainsi qu’à l’élaboration du protocole mis en place par le ministère pour la gestion du risque de contamination au Covid-19 dans les lieux de travail.

Après avoir estimé que la crise induite par l’épidémie du Coronavirus (Covid-19) avait bousculé un ensemble de concepts et d’habitudes à différents niveaux, y compris au niveau personnel, social et professionnel, le directeur de l’Institut a noté que cette conférence serait l’occasion d’explorer différents scénarios de la prochaine étape, de tirer les enseignements nécessaires de cette pandémie et d’anticiper les développements que connaîtra le monde du travail à l’avenir.

L’INCVT est un groupement d’intérêt public doté d’une personnalité morale et d’autonomie financière. Parmi ses membres fondateurs figurent l’État, représenté par 12 départements ministériels et l’Agence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise. Ils sont représentés au sein du conseil d’administration, qui décide de l’organisation et du fonctionnement de l’INCVT et orientent sa politique, élaborent sa stratégie et adoptent ses plans d’action.

La vocation essentielle de l’INCVT est de consacrer tous ses efforts à la promotion de la sécurité et la santé sur les lieux de travail. En tant que tel, l’Institut étend son activité sur l’ensemble du territoire national, amplement convaincu que la prévention des risques professionnels servira de vecteur de croissance de l’économie et de la société.