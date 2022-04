Institut supérieur des sciences de l’ingénieur: Cérémonie de remise des certificats en transformation digitale

vendredi, 1 avril, 2022 à 21:11

Casablanca – L’Institut Supérieur des Sciences de l’Ingénieur (ISSI) a organisé, récemment, une cérémonie de remise des certificats (Exécutive Master) en transformation digitale, en présence notamment du ministre de l’économie, de l’industrie, des investissements chargé de l’intégration économique de l’Union des îles Comores, Mzé Abdou Mohamed Chanfiou.

“La cérémonie de remise des certificats l’Exécutive Master en Transformation Digitale a connu la participation de plusieurs organisations marocaines et africaines et était l’occasion de discuter du digital comme un levier réel de développement et du partenariat sud-sud”, indique l’ISSI dans un communiqué.

La formation des acteurs dans le domaine du digital est une préoccupation majeure de tous les décideurs, relève la même source, précisant que, dans cette optique, l’ISSI a lancé son premier Executive Master dans le domaine de la transformation digitale en mai 2021.

Cet Exécutive Master d’une durée de huit mois a pour objectifs de développer des compétences techniques et managériales afin d’être en mesure de mener les projets de transformation digitale de grandes envergures, fait savoir l’Institut.

En effet, les périodes de confinement ont connu un usage extraordinaire du digital: le télétravail a été possible grâce ou moyen de télécommunications et des outils de téléconférence disponibles (MS teams, Cisco Webex, Zoom, …).

Des procédures dématérialisées ont permis la continuité de plusieurs services offerts par les organisations publiques et privées. L’enseignement à distance a pris sa place dans les familles et a permis d’assurer la continuité de la dispense pédagogique des enseignements public et privé, des solutions innovantes ont permis, aussi, de garantir le versement des aides aux différentes populations concernées.

Toutes ces avancées ont été possibles grâce au digital, sans oublier, son rôle primordial dans l’atténuation de l’impact d’une longue durée de confinement suite à la pandémie du Covid-19, poursuit la même source, ajoutant que cette pandémie a accéléré la transformation digitale, ce qui nécessitera davantage de ressources humaines de haut niveau qualifiées pour piloter et réussir ces transformations.

La cérémonie a connu également la participation de Serge Dagnon, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Bénin, près le Royaume du Maroc et Bassem Missaoui, directeur général de zone Afrique du Nord de TLS contact, conclut le communiqué.