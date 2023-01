Institution du Médiateur du Royaume : Plus de 1.170 dossiers traités en 2021 (rapport)

vendredi, 27 janvier, 2023 à 19:35

Rabat – Le Médiateur du Royaume Mohamed Benalilou a fait état, vendredi, d’une nette amélioration en 2021 dans la relation de l’Institution du Médiateur avec l’administration, avec 1.176 dossiers traités et 228 recommandations exécutées, soit un taux d’exécution annuel de 120%, outre la réalisation de 340 études, faisant observer cependant que cette relation manque encore de fluidité.

Intervenant à l’ouverture de la rencontre de communication annuelle de l’Institution du Médiateur avec les interlocuteurs permanents de plusieurs administrations et institutions publiques, M. Benalilou a souligné que ce manque de fluidité ou son affaiblissement à chaque changement de la direction dans les secteurs concernés, aura un impact direct sur les résultats du prochain rapport annuel et conduira à une baisse des indicateurs, appelant à plus d’efforts afin d’institutionnaliser cette relation et dépasser les points de défaillance.

Le nombre de plaintes et de doléances enregistré par l’Institution du Médiateur a atteint 5.409 dossiers émanant d’usagers de différentes régions, avec une hausse de 7,84% des doléances relevant de son domaine de compétence en comparaison avec 2020 (3.547 doléances), contre 1.834 plaintes ne relevant pas de son domaine de compétence, soit une augmentation de 16,59% en comparaison avec la même année, a-t-il précisé, faisant savoir que 752 doléances ( 13,90%) ont été enregistrées en ligne.

Concernant la cadence de travail de l’Institution, le Médiateur du Royaume a fait état d’une augmentation significative du taux de réalisation avec 3.968 doléances traitées (112%), se réjouissant du rôle important que joue l’interlocuteur permanent dans la préparation des dossiers.

Il a, par ailleurs, fait observer que l’analyse de l’ensemble des dossiers étudiés a révélé une régression dans “l’indice de sérénité” à 50,16%, ce qui signifie que la moitié des doléances reçues ne reflète pas les supposées défaillances dans le rendement de certains secteurs administratifs, notant que l’Institution a toutefois émis quelque 190 nouvelles recommandations au titre de l’année 2021.

Il a aussi souligné que les recommandations non exécutées durant les années précédentes ont atteint 832 à fin 2021, ce que l’Institution perçoit comme la continuité d’une situation qui a un impact négatif sur les usagers concernés, insistant sur le fait que le taux global annuel d’exécution des recommandations reste limité à 67,54%, un pourcentage susceptible de baisser compte tenu de la moyenne du temps d’exécution des recommandations qui atteint les 910 jours.

Cette rencontre de communication a connu la participation des inspecteurs principaux de plusieurs secteurs ministériels et de représentants d’institutions publiques, qui se sont félicités de l’excellente relation reliant leurs administrations et services institutionnels à l’Institution du Médiateur ainsi que de l’interaction sérieuse dans le but de trouver de réelles solutions aux doléances, demandes et plaintes des usagers dans leurs relation avec l’administration.