Interdiction de la vente en détail des masques de protection

jeudi, 9 avril, 2020 à 17:57

La Brigade anti-gangs relevant de la préfecture de police de Rabat a procédé, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, à l’arrestation d’un individu pour son implication présumée dans une affaire de possession et trafic de chira et de psychotropes et violation de l’état d’urgence sanitaire.