Interpellation à Casablanca d’un individu paru dans une vidéo, brandissant un fusil de chasse sur la voie publique (DGSN)

samedi, 13 juin, 2020 à 18:17

Rabat- La préfecture de police de Casablanca a réagi, avec célérité et sérieux, à une séquence vidéo partagée par les usagers des applications de messagerie instantanée sur les téléphones portables ce samedi matin, montrant un individu dans un état anormal brandissant un fusil de chasse sur la voie publique de la ville, dans des circonstances pouvant exposer la vie des personnes au danger.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué, dans un communiqué, que les registres tenus par les services de la préfecture de police de Casablanca ont révélé que les faits de cet affaire, documentée par la vidéo susmentionnée, ont eu lieu le vendredi 12 juin dans le ressort territorial du district de sûreté de Sidi Bernoussi à Casablanca.

Les procédures de l’enquête ont démontré que les services de sûreté de Casablanca avaient interpellé vendredi le suspect, un récidiviste de 30 ans, après son implication dans une autre affaire relative à la violence conjugale, l’ivresse publique manifeste et le désordre sur la voie publique, a précisé la DGSN, ajoutant que les perquisitions menées au domicile du mis en cause sis au quartier Sidi Moumen à Casablanca ont abouti à la saisie d’une matraque électrique et d’une arme blanche, outre le fusil de chasse et les munitions métalliques qui apparaissent dans la vidéo relayée.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer tous les actes criminels reprochés à la personne concernée.