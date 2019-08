Interruption de la circulation au niveau d’un tronçon de la route régionale No 106 reliant Taliouine et Tafraout

vendredi, 30 août, 2019 à 11:53

Rabat – Le ministère de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau annonce que suite aux fortes averses orageuses qu’a connues la province de Taroudant, mercredi, la circulation est interrompue sur la route régionale no 106 reliant Taliouine à Tafraout au niveau du tronçon routier entre Assaki et Ighrem suite au charriage de plusieurs chaâbas.

Le ministère précise dans un communiqué vendredi que la déviation est possible en empruntant à partir d’Assaki, la route nationale No 10 jusqu’à l’intersection avec la route nationale no 7 en passant par Aoulouz, puis la route nationale no 7 jusqu’à Ighrem.

Pour plus d’informations, le ministère appelle à contacter le numéro téléphonique 0537 71 17 17.