Interruption de la circulation sur la route régionale N°509 reliant Lakhlalfa à Issaguen (ministère)

samedi, 27 juin, 2020 à 23:45

Rabat-Le ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau a indiqué, samedi, que la circulation sur la route régionale N°509 reliant Lakhlalfa à Issaguen est interrompue, en raison des travaux de construction d’un nouvel ouvrage d’art sur oued Boujemaa.

Selon un communiqué du ministère, la déviation est possible via la route nationale N°8 reliant Lakhlalfa à Targuist, puis la route nationale N°2 entre Targuist et Issaguen.

Pour davantage de renseignements, les usagers sont invités à contacter le numéro 05 37 71 17 17, conclut le communiqué.