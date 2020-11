Interruption temporaire de la circulation sur la route régionale reliant Imilchil et Tinghir

mardi, 24 novembre, 2020 à 19:53

Rabat – La circulation sera interrompue mercredi de 08h00 à 18h00 sur le tronçon de la route régionale n°703 reliant Imilchil et Tinghir, a indiqué le ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau.

Cette interruption temporaire de la circulation a été décidée pour achever les travaux d’élimination et de dégagement des pierres rocheuses instables présentant le risque d’effondrement au niveau de la section reliant le barrage et les gorges de Toudgha, a précisé mardi le ministère dans un communiqué.

Les usagers de la route peuvent dévier leur circulation à partir de la localité d’Agoudal via la route régionale N°704 reliant Agoudal et Boumalne-Dadès sur 120Km (dont 38 km en état de piste), et la Route nationale N°10 reliant Tinghir et Boumalne-Dadès sur 50Km.

Le Ministère indique qu’il reste à la disposition des citoyens 24h/24h pour leur fournir toutes les informations nécessaires et les invite à consulter les bulletins annoncés régulièrement par le biais de son portail : www.equipement.gov.ma ou contacter le centre de permanence de la Direction générale des routes et du transport terrestre (0537711717).