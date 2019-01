Des investisseurs malaisiens prospectent les opportunités d’investissement dans la région de l’Oriental

jeudi, 24 janvier, 2019 à 22:29

Oujda – Le président du Conseil de la région de l’Oriental, Abdenbi Bioui, a rencontré, mercredi à Oujda, des investisseurs malaisiens pour examiner les moyens de renforcer la coopération économique et industrielle et d’échanger les expériences et les expertises dans les domaines de l’économie solidaire et de l’innovation industrielle et technologique.