Investiture à Rabat de deux nouveaux membres associés de l’Académie du Royaume du Maroc

mercredi, 6 mars, 2024 à 21:23

Rabat – Les deux nouveaux membres associés de l’Académie du Royaume du Maroc sous sa nouvelle configuration, Tanella Boni (Côte d’Ivoire) et Nkosana Moyo (Zimbabwe), ont été investis lors d’une cérémonie organisée mercredi à Rabat.

A l’occasion de cette cérémonie, présidée par le Chancelier de l’Académie du Royaume du Maroc, Mohamed Kettani, Mme Boni et M. Moyo se sont dits honorés de rejoindre ce haut lieu d’échange et de dialogue, soulignant le rôle clé de l’Académie au service de la promotion des valeurs du vivre-ensemble et de la cohésion sociale.

Mme Boni s’est dite, dans une déclaration à la MAP, “heureuse de faire partie des membres associés de cette prestigieuse institution, où des sommités se rassemblement pour penser le Maroc, l’Afrique, le monde et les valeurs”.

Cette philosophe et écrivaine ivoirienne a souligné, à cet égard, que l’Académie du Royaume du Maroc sert de cadre idéal d’échange et de réflexion sur les questions de la culture et de la philosophie, ainsi que sur l’histoire, le présent et l’avenir du continent africain.

Fondateur du Mandela Institute for development studies (MINDS), M. Moyo a fait part de sa fierté d’intégrer l’Académie du Royaume en tant qu’espace de partage du savoir et d’expériences entre chercheurs et intellectuels, relevant qu’il importe de tirer le meilleur parti des missions de cette institution, celle d’”explorer le monde pour le comprendre et, ainsi, contribuer à la résolution des défis économiques, sociaux et culturels actuels dans le continent africain”.

Il a, dans ce cadre, noté que le défi clé que doit relever le continent est de s’unir économiquement et œuvrer ensemble pour tirer profit du potentiel inestimable en ressources naturelles et humaines dont regorge l’Afrique.

La cérémonie d’investiture, qui s’est déroulée en présence du secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume du Maroc, Abdeljalil Lahjomri, a été marquée par deux leçons d’investiture présentées par les nouveaux membres, portant sur “Liens et frontières : pour une philosophie de l’habiter en commun” et sur “Leçons clés pour l’Afrique des développements géopolitiques actuels”.

Cette investiture intervient conformément à l’article 11 du Dahir n° 1-21-02 du 22 Joumada II 1442 correspondant au 5 février 2021, portant promulgation de la loi n°74-19 relative à la réorganisation de l’Académie du Royaume du Maroc.