ISESCO : Réunion d’experts, du 12 au 16 novembre à Rabat, consacrée à la lutte contre les catastrophes naturelles

mercredi, 7 novembre, 2018 à 13:56

Rabat – L’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO) organise, du 12 au 16 novembre à Rabat, une réunion d’experts consacrée à l’identification de priorités et d’activités visant à renforcer les capacités de lutte contre les catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets.