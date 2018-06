Ismaïl Haniyeh loue l’initiative du Maroc d’envoyer des aides humanitaires urgentes au peuple palestinien

mercredi, 13 juin, 2018 à 20:38

Gaza – Le chef du bureau politique du Mouvement de résistance islamique “Hamas”, Ismaïl Haniyeh, a loué, mercredi, l’initiative du Royaume du Maroc d’envoyer des aides humanitaires urgentes au peuple palestinien.

Dans une déclaration à la presse peu après que l’hôpital de campagne marocain ait commencé à dispenser ses prestations médicales aux Palestiniens de la bande de Gaza, M. Haniyeh a souligné qu’au moment où les ennemis du peuple palestinien tentent d’accentuer et de resserrer le blocus et de lui infliger d’autres formes de supplices, surgissent et interviennent les fidèles de la Oumma pour accomplir leur devoir et lui apporter l’aide et l’assistance dont elle a besoin.

“C’est à partir de ce constat que SM Mohammed VI, Roi du Maroc, a bien voulu accorder une suite à notre appel à apporter soutien et assistance aux blessés des manifestations appelant au Retour et à la levée du blocus”, en donnant Ses Hautes instructions de déployer un hôpital de campagne dans la bande de Gaza, a rappelé M. Haniyeh, exprimant ses remerciements au Souverain, au gouvernement et au peuple marocain frère qui sont toujours solidaires et aux côtés du peuple palestinien.

L’hôpital de campagne médico-chirurgical marocain, déployé par les Forces armées royales (FAR) dans la bande de Gaza, a commencé, mardi, à accueillir les patients et les blessés palestiniens pour leur prodiguer les soins nécessaires dans les différentes spécialités.

Le staff médical et paramédical a commencé à accueillir les patients et leur assurer les consultations nécessaires selon les besoins.

Différentes spécialités sont proposées, dont la cardiologie, l’ophtalmologie, l’ORL, la gynécologie-obstétrique, la traumatologie, la pédiatrie et la radiologie.

L’hôpital dispose également d’un laboratoire d’analyses médicales, de salles de soins ambulatoires et des urgences, outre des équipements dédiés aux consultations et à la radiologie afin d’alléger les souffrances des Palestiniens et de pallier le déficit que connait la bande de Gaza en matière de prestations de santé.

A noter que le staff médical et paramédical de l’hôpital de campagne médico-chirurgical marocain comprend notamment 13 médecins et 21 infirmiers exerçant dans différentes spécialités.