“Jadara Foundation” organise la 1ère édition de “Change Makers” pour remercier ses bénévoles, donateurs et partenaires

vendredi, 16 juin, 2023 à 10:54

Le chef de gouvernement Aziz Akhannouch a effectué, jeudi, une visite de terrain au niveau de la province d’Errachidia, consacrée à l’examen de l’état d’avancement d’une série de projets de développement économique et social, à l’inauguration d’un hôpital de proximité à Erfoud et au lancement des travaux d’élargissement et de renforcement de l’axe routier Errachidia – Rissani.