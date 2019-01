Jerada : lancement et inauguration de plusieurs projets de développement

mercredi, 9 janvier, 2019 à 21:35

Jerada – Plusieurs projets de développement socio-économique ont été lancés ou inaugurés, mercredi à Jerada, par le gouverneur de la province, Mabrouk Tabet.

Selon un communiqué de la province, il a été procédé au lancement de deux projets rentrant dans la convention de mise à niveau de la commune de Jerada et ce, dans le cadre de la politique de la ville pour la période 2015-2018.

Il s’agit des travaux d’aménagement externe du centre commercial situé en face du siège de la Commune de Jerada (travaux d’aménagement de passages et de la route de contournement du projet) pour un coût évalué à 3.100.000 dirhams financé dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de l’Intérieur (Direction générale des collectivités locales), le conseil provincial, la province et la commune de Jerada, explique-t-on.

Il s’agit également des travaux de construction d’un pont-rail au point kilométrique 44 au niveau de l’Avenue Hassan II à Jerada pour un investissement de 8.300.000 dirhams, fruit d’un partenariat entre le ministère de l’Aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, l’ONCF, la province et la Commune de Jerada. L’objectif est de conforter l’infrastructure routière, aménager les principaux axes et créer une dynamique de développement intégrée et durable.

Par ailleurs, il a été procédé à l’inauguration d’un marché intégré à Hassi Blal ayant nécessité 7.449.888 dirhams. Il s’étale sur une superficie globale estimée à 5.167 m2, dont 1.606 m2 couverts réservés au souk hebdomadaire et une superficie de 910 m2 couverte dédiée au marché de poissons, en sus de 26 locaux de commerce, un parking pour les taxis et un autre pour les véhicules particuliers.

Ce projet vise à renforcer les infrastructures de base et améliorer la qualité des services commerciaux et économiques dans la ville.

Le gouverneur de la province a donné aussi le coup d’envoi de deux projets à vocation sociale s’inscrivant dans le cadre de la convention relative au programme de développement de la province de Jerada pour la période 2018-2020.

Le premier projet porte sur la construction et l’équipement d’une bibliothèque au collège Ibn Al-Haytam à Hassi Blal pour une enveloppe budgétaire de trois millions de dirhams financée dans le cadre d’un partenariat entre l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), le ministère de l’Education nationale, la province de Jerada, le conseil provincial et la Commune de Jerada.

L’autre projet concerne la construction et l’équipement d’une maison des jeunes multidisciplinaire à Hassi Blal avec un investissement de 2,5 millions de dirhams, afin de mettre à la disposition des jeunes, des enfants et des associations un espace idoine où ils pourront pratiquer leurs activités culturelles et sportives.

Ce projet est financé en partenariat entre l’INDH, le ministère de la Jeunesse et des Sports, la province, la Commune de Jerada et le Conseil provincial.