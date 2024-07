Jerada: Lancement et inauguration de plusieurs projets sociaux et de développement

lundi, 29 juillet, 2024 à 23:42

Jerada – Plusieurs projets sociaux et de développement ont été inaugurés et lancés lundi à Jerada l’occasion de la Fête du Trône.

Le gouverneur de la province de Jerada, Mabrouk Taabet, accompagné d’une délégation comprenant le directeur général d’Al Omrane pour la région de l’Oriental, le coordinateur régional de l’Entraide national, le coordinateur Maghreb de l’Agence Andalouse de la Coopération Internationale pour le Développement (AACID) et des représentants de la Fédération royale marocaine de rugby, a donné le coup d’envoi des travaux d’élargissement du siège de la province de Jerada.

Le projet, financé par le ministère de l’Intérieur, comprend un sous-sol avec cuisine, stockage, archives et parking, un rez-de-chaussée avec cinq bureaux, un salon, une salle de conférence et une cantine, ainsi qu’un premier étage composé d’une salle de réunion, de bureaux, d’une salle d’attente et de sanitaires, pour un montant total de plus de 7,15 millions de dirhams (MDH).

Au centre de Hassi Blal, un terrain de rugby, construit en partenariat entre les Conseils provincial et communal de Jerada et le ministère de tutelle, a été inauguré. Réalisé avec un coût de 12 MDH, ce projet s’inscrit dans le cadre des efforts visant la diversification de l’offre sportive, le rapprochement des équipements sportifs de la population et la promotion de la pratique de ce sport auprès des jeunes au niveau local.

Au volet social, Dar Talib et Taliba (maison de l’étudiant et l’étudiante) a été inaugurée au quartier Smara. Cet établissement, construit avec un investissment de plus de 5,58 MDH, a été financé par l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) et l’Académie régionale d’éducation et de formation de l’Oriental.

Un Centre de soutien et de réhabilitation pour les enfants en situation difficile a été également été inauguré. Nécessitant un montant de 6,30 MDH, ce centre a été financé par l’AACID, l’INDH et l’Entraide nationale.

A cet égard, le chef de la division de l’Action sociale à la province de Jerada, Jalal Takmouti, a indiqué, dans une déclaration à la presse, que “Dar Talib et Taliba” profitera à 120 étudiants et étudiantes, en particulier ceux issus des zones reculées, dans le cadre des efforts visant à réduire les taux de décrochage scolaire et à améliorer la qualité de l’offre éducative, en particulier dans les zones rurales.

Pour le Centre de soutien et de réhabilitation pour les enfants en situation difficile, qui a été construit dans le cadre du programme de soutien aux personnes en situation de vulnérabilité sur une surface de 900 m², il dispose d’une capacité d’accueil de 10 lits pour l’hébergement d’urgence et comprend des ateliers pour des activités quotidiennes pour 80 bénéficiaires, a-t-il fait savoir.

M. Takmouti a expliqué que ce centre vise à soutenir la politique de l’État en matière de protection sociale par l’accueil, l’écoute, l’orientation, l’accompagnement social et psychologique des mineurs en situation difficile, ainsi qu’à fournir des soins de base à ce groupe, à l’intégrer dans une vie professionnelle productive et à lui fournir un espace approprié pour mettre en valeur ses propres compétences.

Le gouverneur de la province de Jerada a également inauguré le projet “Digital Factory Escodeve”, qui a été réalisé avec un budget de plus de 4,76 MDH. Financé par le fonds de soutien aux entrepreneurs inclus dans le Programme de développement régional de Jerada 2018-2020, il est supervisé par le Centre régional de l’investissement de l’Oriental, avec le soutien du Conseil provincial de Jerada.

Le projet vise à renforcer les compétences numériques des jeunes de la province et à réunir les conditions idoines pour développer de nouveaux produits et services de façon plus rapide et plus efficace, en encourageant l’innovation et en répondant rapidement aux changements du marché, a souligné M. Takmouti.