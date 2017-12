Jerada: Les membres du Conseil communal appellent à accélérer la cadence de réalisation des projets économiques à forte valeur ajoutée

samedi, 30 décembre, 2017 à 20:09

Jerada – Les membres du Conseil de la commune de Jerada ont plaidé, lors d’une rencontre de communication organisée samedi au siège de la Province, en faveur de l’accélération du rythme de réalisation des projets économiques à forte valeur ajoutée en vue de favoriser la création de postes d’emploi et contribuer à la réduction du taux de chômage.

De nombreux projets ont vu le jour dans la Province, mais ils demeurent insuffisants pour répondre aux demandes croissantes en matière d’emploi, plus particulièrement parmi les jeunes, ont indiqué les élus lors de cette rencontre coprésidée par le wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai, et le gouverneur de la province de Jerada, Mabrouk Tabet.

Ils ont appelé dans ce sens à mettre à profit les richesses dont dispose la Province en vue de créer des projets générateurs de revenu, notamment dans le secteur agricole, à travers l’extension des superficies irriguées et le développement des filières de production des viandes rouges, outre l’encouragement des investissements et des entreprises.

Les élus ont, de même, souligné la nécessité pour l’Office nationale de l’Eau et de l’électricité (ONEE) de contribuer à l’emploi des jeunes via la création d’entreprises affiliées à l’Office dans la province, de faire bénéficier les habitants d’une facturation préférentielle, surtout pour l’électricité, sachant que la province compte deux centrales électriques, et de permettre à la commune de bénéficier de l’impôt sur le revenu et des taxes locales de l’Office.

Par ailleurs, ils ont appelé à revoir à la hausse la part de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée à la commune, soulignant l’importance de doter la commune de ressources supplémentaires devant lui permettre de créer des postes d’emploi, même saisonniers.

Dans son intervention, la présidente du Conseil communal de Jerada, Mme Mbarka Toutou, a mis l’accent aussi bien sur les projets de développement créés ses dernières années au niveau de la commune, que sur les contraintes qui ont freiné la réalisation d’autres projets.

Après avoir évoqué certains défis auxquels fait face la commune, dont l’assiette foncière très limitée et la faiblesse des ressources financières, Mme Toutou a fait part de la disposition du Conseil communal à déployer davantage d’efforts pour promouvoir le développement local.

Pour sa part, M. El Jamai, a réaffirmé que les responsables locaux demeurent constamment à l’écoute des préoccupations des citoyens, soulignant l’impératif d’une mobilisation tous à azimuts en vue d’assurer le développement de la province, qui dispose d’importantes potentialités économiques et ressources humaines qui doivent être mises à profit pour garantir la relance économique.

Cette rencontre avec les membres du Conseil communal a été précédée par deux autres réunions de communication respectivement avec les membres du Conseil provincial et avec les représentants des partis politiques, et ce dans le but d’examiner les contraintes que connaît la province et de trouver les moyens d’y remédier.