Jerada: Les représentants des partis politiques appellent à un plan de développement propre à la province

samedi, 30 décembre, 2017 à 17:39

Jerada – Les représentants des partis politiques à Jerada ont appelé samedi à élaborer un plan de développement propre à la province et à profiter de toutes les potentialités dont elle regorge, en vue d’enclencher une nouvelle dynamique économique et de créer de nouveaux postes d’emploi, notamment au profit des jeunes.

La province de Jerada a besoin de davantage d’efforts fournis par tous les intervenants afin de combler le déficit accusé dans nombre de secteurs, ont souligné les représentants des partis politiques qui s’exprimaient lors d’une rencontre, coprésidée par le wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai, et le gouverneur de la province de Jerada, Mabrouk Tabet.

Ils ont également mis l’accent sur la nécessité de l’investissement, particulièrement dans le secteur agricole, sachant que la province jouit d’une nappe phréatique très importante, de la promotion des filières de production adaptées au sol et au climat de la région, du soutien aux coopératives agricoles, de la création d’une zone industrielle modèle avec des avantages fiscaux, ainsi que d’une exploitation idoine des atouts de la région dans les domaines touristique et de l’artisanat.

Les intervenants ont aussi souligné l’importance de promouvoir le secteur de la santé, par la mobilisation des ressources humaines et l’amélioration des services de soins offerts, jugeant nécessaire de renforcer le réseau routier et de résoudre les problèmes écologiques.

Les représentants des partis politiques ont, par ailleurs, évoqué les problématiques liées à l’exploitation des restes des mines à Jerada, Touissit, Oued El Himer et Sidi Boubker, appelant à la réglementation de cette activité.

Ils ont également insisté sur l’application complète des clauses contenues dans les deux conventions signées après la fermeture des mines de charbon à Jerada et qui ont trait aux volets économique et social, de façon à contribuer à résoudre nombre de problèmes que connaît la province.

De son côté, M. El Jamai a fait savoir que cette rencontre fait partie d’une série de réunions prévues avec les représentants de la population, des associations de la société civile et des jeunes de la province, afin de connaître les attentes et les aspirations des citoyens et d’examiner ensemble les voies et moyens de les satisfaire.

Après avoir imploré le Tout-puissant d’accueillir dans Son vaste paradis les deux jeunes décédés récemment dans l’effondrement d’un puits d’extraction de charbon, le wali a mis en avant les efforts déployés par l’Etat pour le développement de la province et invité l’ensemble des acteurs à œuvrer de concert pour trouver les solutions adéquates et adaptées aux différents problèmes posés.

Une rencontre de communication a été organisée, la matinée à Jerada, avec les membres du Conseil provincial, dans le but d’examiner les contraintes que connaît la province et de trouver les moyens d’y remédier.