Jeûne intermittent, le moyen idéal pour faire accepter le jeûne à un enfant (psychomotricien)

lundi, 26 avril, 2021 à 15:48

Rabat – Le jeûne intermittent représente le moyen idéal pour faire accepter facilement le jeûne à un enfant durant le mois de Ramadan, a indiqué le psychomotricien, Youssef El Youbi.

“Avec une récompense et un encouragement constants, un enfant qui a atteint l’âge de dix ans peut jeûner la plupart des jours du Ramadan, et peut lui-même demander le jeûne pendant tout le mois”, a relevé M. El Youbi dans une déclaration à la MAP.

En effet, l’entourage familial exerce une influence notable sur les attitudes et les comportements des enfants lors de ce mois sacré de Ramadan, a-t-il fait observer, ajoutant que les enfants suivent et agissent en reproduisant le comportement des adultes notamment de leurs parents ou de leurs enseignants, pris comme modèles pour eux.

De ce fait, informer et impliquer les enfants lors de cette période reste une tâche primordiale à réaliser pour les parents, a souligné le psychomotricien.

Dans le monde islamique, l’enfant est habitué au concept du jeûne et aux rituels ramadanesques tels que les visites familiales et les pratiques religieuses. Lorsqu’il voit ses proches jeûner pendant ce mois et entend leurs louanges pour ce mois béni et son importance, il a le désir de jeûner comme eux dès son plus jeune âge, a-t-il poursuivi.

Quant à l’aspect psychologique, les parents doivent se rendre compte que le jeûne d’un fils est lié à son endurance et à son état de santé, et il est préférable de commencer à entraîner l’enfant au jeûne à partir de son plus jeune âge, sachant que dix ans reste l’âge idéal tout en tenant en compte les différences individuelles entre un enfant et un autre, a renchéri M. El Youbi.

Concernant les bienfaits du jeûne sur la psychologie sociale, le psychomotricien a relevé que le mois de Ramadan, qui enseigne au musulman la patience et le contrôle de soi, rend le partage en famille une pratique quotidienne durant quatre semaines, ce qui renforce chez les enfants les sentiments de solidarité et de cohésion sociale et améliore par là même leur état psychologique.