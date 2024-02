Des jeunes du monde s’engagent à oeuvrer pour un avenir vert, juste et durable (Déclaration de Benslimane)

mercredi, 28 février, 2024 à 20:26

Une étude sur la simplification et l’optimisation des parcours de l’investisseur a été lancée, mercredi à Rabat, lors d’une réunion co-présidée par le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques, Mohcine Jazouli, et la ministre déléguée auprès du chef du gouvernement, chargée de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, Ghita Mezzour.