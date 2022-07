“Jeunesse marocaine et causes nationales”, une publication collective à l’occasion de la Fête du Trône

lundi, 18 juillet, 2022 à 13:33

Rabat – Le gouvernement parallèle des jeunes (GPJ), en coordination avec l’Institut marocain pour les politiques de développement, a publié dernièrement un livre collectif intitulé “Jeunesse marocaine et causes nationales”.

Cette publication, qui coïncide avec les célébrations par le peuple marocain du 23è anniversaire de l’Accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres et de la Fête de la Jeunesse, est une continuation du travail d’encadrement et de sensibilisation mené par le gouvernement parallèle des jeunes, indique un communiqué du GPJ.

De même, ce livre est le fruit des efforts collectifs d’un groupe de jeunes chercheurs et militants intéressés par la chose politique et la jeunesse, relève le communiqué, soulignant que l’objectif de cette publication est de contribuer au débat national sur une série de questions soulevées sur la scène politique nationale, y compris les effets de la pandémie de Covid-19.

Le livre collectif traite de sujets d’actualité traduisant l’intérêt de la jeunesse marocaine pour les politiques publiques et territoriales selon des angles d’analyse multiformes, constituant ainsi une référence scientifique pour la jeunesse.

La publication, dont les travaux ont été coordonnés par Ismail El Hamraoui, Chef du gouvernement parallèle des jeunes et Fatiha Ettalbi, présidente de l’Institut marocain pour les politiques de développement, cherche à mettre en avant des idées théoriques en analysant les réalités politiques, économiques et sociales sous divers angles et avec des méthodologies scientifiques claires.

Ainsi, le livre contient des contributions d’un groupe de jeunes chercheurs et de spécialistes de diverses questions, dont la sélection a été assurée par un comité scientifique composé de docteurs de diverses disciplines, qui l’ont également enrichi à travers leurs contributions personnelles, conclut le communiqué du GPJ.