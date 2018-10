La jeunesse marocaine, force vive de la Nation et pilier de son avenir

jeudi, 25 octobre, 2018 à 23:20

Marrakech – Les deux projets sportifs de proximité, inaugurés ce jeudi par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans la ville de Marrakech, témoignent de la haute sollicitude dont le Souverain ne cesse d’entourer les jeunes, considérés comme force vive de la Nation et pilier de son avenir.

Ces projets s’inscrivent en droite ligne du discours de SM le Roi à la Nation à l’occasion du 65ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple (20 août 2018) dans lequel le Souverain avait souligné que “Les questions de la jeunesse ne se limitent pas au seul domaine de la formation et de l’emploi; elles recouvrent également d’autres champs conceptuels comme l’ouverture d’esprit, l’épanouissement intellectuel et le bien-être physique”.

L’inauguration en ce jour de la piscine semi-olympique couverte “Sidi Youssef Ben Ali” et des terrains de proximité “Askjour” illustre cette volonté royale visant à garantir aux jeunes les conditions d’une intégration sociale et à élargir l’accès aux hommes et aux femmes de toutes les franges de la société – sans distinction aucune – et aux personnes à besoins spécifiques, à la pratique du sport.

Cette volonté de démocratisation de la pratique du sport s’est également illustrée à travers le programme de construction de 832 complexes socio-sportifs de proximité (CSP) au niveau des communes rurales et périurbaines des différentes régions du Royaume, notamment à Tanger-Tétouan-Al Hoceima (70 CSP), Souss-Massa (149), Rabat-Salé-Kénitra (45), Marrakech-Safi (171), l’Oriental (41), Laâyoune-Sakia El Hamra (13), Guelmim-Oued Noun (42), Fès-Meknès (71), Draâ-Tafilalet (72), Dakhla-Oued Eddahab (22), Casablanca-Settat (43), et Beni Mellal-Khénifra (93).

Mobilisant des investissements de l’ordre de 600 millions de dirhams, cet ambitieux programme vise le renforcement des potentialités des jeunes, la dynamisation de la vie associative sportive, l’épanouissement et la sociabilisation de cette frange de la société toute en la protégeant contre toutes formes de conduites à risque.

Il permettra aux jeunes de disposer d’infrastructures adéquates pour exercer et d’aiguiser leurs talents, comme il favorisera l’émergence de nouveaux athlètes en mesure de représenter le Royaume au niveau international.

En somme, Sa Majesté le Roi n’a eu de cesse, depuis Son accession au Trône de Ses Glorieux Ancêtres, d’être à l’écoute des préoccupations spécifiques des jeunes, d’œuvrer en faveur de la promotion de leurs capacités et d’entreprendre divers initiatives afin de leur ouvrir de nouvelles perspectives d’avenir.

Le Souverain ne lésine ni sur le temps, ni sur les moyens et les efforts pour permettre à cette large frange de la Société d’accéder aux différentes structures de proximité – espaces de sports et de loisirs, centres d’insertion – et d’acquérir des formations adéquates et adaptées favorisant leur intégration socio-professionnelle. L’objectif ultime étant de permettre à la jeunesse marocaine de se projeter dans son avenir avec confiance et optimisme.

L’ensemble des initiatives et actions entreprises par SM le Roi témoignent, sans ambages, de l’intérêt particulier qu’accorde le Souverain au jeunes, véritable richesse de la Nation et force de dynamisation d’un développement global et intégré.