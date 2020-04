Une équipe OCP développe un gel hydroalcoolique à usage interne

mercredi, 8 avril, 2020 à 12:05

Depuis plus d’un an, les Grecs donnaient l’impression que la crise a pris fin, mais l’émergence de l’épidémie du coronavirus fait craindre le retour en récession, des secteurs vitaux affectés et du coup, les autorités décrètent des mesures drastiques pour juguler l’impact de la maladie sur l’économie du pays.