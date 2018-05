Journée des Casques bleus : Antonio Guterres déterminé à rendre plus sûr et plus efficace le maintien de la paix de l’ONU

mardi, 29 mai, 2018 à 17:11

New York (Nations-Unies) – Le Secrétaire général de l’ONU a affirmé, mardi, sa détermination à rendre plus sûr et plus efficace les opérations de maintien de la paix des Nations-Unies, à l’occasion de la Journée internationale des Casques bleus qui marque cette année le 70e anniversaire de l’établissement de ces opérations onusiennes.