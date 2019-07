Journée de communication à Rabat sur le suivi de l’insertion des lauréats pour une meilleure adéquation Formation- Emploi

Rabat – Le secrétariat d’Etat chargé de la formation professionnelle a organisé, mercredi à Rabat, une journée de communication autour de l’insertion des lauréats pour une meilleure adéquation Formation-Emploi.

Placée sous le thème “Le suivi de l’insertion des lauréats pour une meilleure Adéquation Formation & Emploi”, cette journée s’inscrit dans le cadre des échanges et du partage autour des nouveautés du système de la formation professionnelle avec les partenaires et les intervenants dans le domaine, indique un communiqué du secrétariat d’Etat.

Présidée par le Secrétaire Général du Secrétariat d’Etat chargé de la Formation Professionnelle, cette rencontre a été consacrée à la présentation des efforts déployés par ce département pour une meilleure adéquation formation-emploi, ainsi que l’état d’avancement du programme d’appui de l’Union Européenne à la formation Professionnelle pour l’amélioration de l’employabilité des jeunes.

Elle a été également consacrée à la présentation de la nouvelle approche adoptée dans la réalisation des études de suivi de l’insertion professionnelle des lauréats de la formation professionnelle, développée avec l’appui de l’Agence Française de Développement, ajoute la même source.

Ont participé à cette rencontre, les représentants de tous les acteurs, les partenaires et les intervenants dans la formation professionnelle, notamment les représentants de l’Instance Nationale de l’Evaluation qui relève du Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique, les représentants de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), les représentants du Haut Commissariat au Plan, de l’OFPPT, de l’Observatoire National du Marché de Travail relavant du Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle, ainsi que les représentants des départements formateurs et les représentants de l’Union Européenne et l’Agence Française de Développement.