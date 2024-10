Journée d’étude à Tiflet sur les nouveautés de la loi n°10.23 relative à l’organisation et la gestion des établissements pénitentiaires

jeudi, 10 octobre, 2024 à 13:29

Tiflet – Les principales nouveautés de la loi n°10.23 relative à l’organisation et la gestion des établissements pénitentiaires ont été au centre d’une journée d’étude organisée, jeudi, au Centre national de formation des cadres à Tiflet.

L’organisation de cette journée d’étude, à laquelle ont assisté les responsables centraux et les directeurs des établissements pénitentiaires de différentes régions du Royaume, s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement et de la mise en œuvre de la loi n°10.23, adoptée dans le cadre de la dynamique législative que connaît le Royaume en matière de renforcement de l’État de droit, a relevé la Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR) dans un communiqué.

Cet événement a été l’occasion de débattre et d’examiner les principales nouveautés de ce nouveau texte, qu’il s’agisse de garantir les droits des détenus, d’assurer leur sécurité et leur bien-être, d’améliorer leurs conditions de détention, ou encore de favoriser leur réinsertion et de leur offrir des soins médicaux, notamment pour les catégories vulnérables, dans le but d’uniformiser les mécanismes de mise en œuvre, précise la même source.

L’accent a également été mis sur l’importance de maintenir la communication avec les autres responsables et fonctionnaires des établissements pénitentiaires, ainsi que sur la nécessité de conjuguer les efforts de toutes les parties prenantes du secteur pour une application efficace de cette loi, tout en poursuivant la mise en œuvre des Hautes directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à préserver la dignité des détenus, garantir la sécurité et la discipline, améliorer les conditions de vie dans les prisons et moderniser leurs méthodes de travail, conclut le communiqué.