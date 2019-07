Journée d’études à Rabat sur la formation professionnelle

lundi, 15 juillet, 2019 à 11:59

Rabat – “Quelles perspectives du développement de la formation continue et quels leviers pour la repositionner et la promouvoir ?” est le thème d’une journée d’études organisée lundi à Rabat.

Les travaux de cette journée d’études ont été présidés par le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, M. Saaïd AMZAZI, et le Secrétaire d’Etat Chargé de la Formation Professionnelle, M. Mohamed Gherras.

Cette rencontre s’inscrit dans l’objectif de l’opérationnalisation de la loi n°60.17 relative à l’organisation de la formation continue au profit des salariés du secteur privé, de certaines catégories de personnels des établissements et entreprises publics et d’autres personnes non salariées qui exercent une activité privée et en application de la feuille de route relative au développement de la formation professionnelle, présentée en avril dernier devant SM le Roi Mohammed VI.

Selon un communiqué des organisateurs, cette journée a pour objectif de partager d’une manière plus large la vision du développement de la formation continue à travers l’adoption de la Loi n°60.17 relative à la formation continue, de favoriser l’échange entre les différents acteurs dans le dispositif de la formation continue, ainsi que de préparer les intervenants dans la formation continue aux évolutions socioéconomiques et institutionnelles.

Il s’agit aussi d’identifier les liens entre l’opérationnalisation des actions de la formation continue et les projets stipulés dans la feuille de route relative au développement de la formation professionnelle.

Cette journée a constitué également une opportunité de partage entre les différentes parties prenantes autour de l’organisation et de la gestion de la formation continue et principalement ses dispositions à savoir la gouvernance de la formation continue, les mécanismes de mise en œuvre des programmes et actions de formation continue, l’organisation financière et comptable, ainsi que le contrôle de la mise en œuvre des programmes et actions de formation continue.

Ont participé à cette journée, les représentants de tous les intervenants actifs dans l’organisation et la gestion des programmes et actions de la formation continue, à savoir l’OFPPT, la CGEM, les représentants des employés, les GIACs, les Ministères concernés par la formation continue, les Fédérations des Chambres, les associations professionnelles les plus représentatives des organismes de conseil et de formation, les instituts à gestion déléguée et les représentants régionaux de la Formation Professionnelle.