Journée d’information et de communication à Rabat sur le nouveau système de vigilance météorologique

vendredi, 8 juin, 2018 à 15:18

Rabat – Le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, Noureddine Boutayeb, et la Secrétaire d’Etat Chargée de l’Eau, Charafat Afailal, ont présidé conjointement, vendredi à Rabat, une journée d’information et de communication sur un nouveau système de vigilance météorologique, et ce dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie météorologique Nationale, visant l’amélioration continue du système d’alerte aux phénomènes météorologiques et marins.