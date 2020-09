Journée du lymphome: une occasion pour faire reconnaitre cette maladie sournoise mais curable!

lundi, 14 septembre, 2020 à 13:00

Rabat – Célébrée le 15 septembre de chaque année, la journée mondiale du lymphome offre l’opportunité de faire connaitre et reconnaitre cette maladie méconnue, perfide mais guérissable si un dépistage précoce est effectué.

Appelé également lymphosarcome, le lymphome est un cancer qui se développe aux dépens des lymphocytes, cellules dont le rôle est crucial dans les réactions de défense immunitaire. Selon leur nature, les lymphomes sont dits “hodgkiniens” ou “non hodgkiniens”, et leur degré de gravité est variable.

Il s’agit en effet d’un cancer de ganglions qui est classé comme étant le 5-ème cancer le plus fréquent, et le 1er cancer chez les adolescents et les jeunes adultes, dont les causes restent toujours inconnues. Il s’est toutefois avéré que certains produits chimiques et facteurs environnementaux favorisent son développement.

C’est une forme de cancer du système lymphatique, principal élément du système immunitaire de l’organisme, qui peut arriver à n’importe quel âge sans aucune distinction de genre.

Les symptômes de cette maladie dangereuse qui ne cesse de se propager dans le monde entier sont généralement une perte de poids inexpliquée, une fatigue ou un manque d’énergie, une perte d’appétit, fièvre, particulièrement la nuit, des frissons ou variations de la température, une toux persistante, des démangeaisons persistantes sur tout le corps sans cause apparente ni éruption, et une inflammation indolore des ganglions lymphatiques, dans la partie supérieure du corps, soit au niveau du cou, de la clavicule, de l’aisselle ou de l’aine.

C’est donc dans ce sens qu’il est nécessaire de procéder à un diagnostic précoce et méticuleux, surtout que la prise en charge des lymphomes offrent aujourd’hui aux malades de réels espoirs de guérison, car un dépistage précoce permettra d’éviter aux personnes atteintes par cette maladie des dépenses contraignantes tant pour le système sanitaire que pour leurs bourses.

En ce qui concerne le traitement relatif au lymphome, celui-ci dépend du type de lymphome, du stade de l’évolution de la maladie et de l’état de santé de chaque personne et de son âge. D’ailleurs des progrès notables ont été réalisés au niveau des traitements ces 15 dernières années.

Initiée pour la première fois par “Lymphoma Coalition”, une ONG mondiale rassemblant des patients atteints de ce cancer, la journée mondiale des lymphomes a pour ambition de braquer les projecteurs sur cette pathologie auprès du grand public et de sensibiliser toute personne aux symptômes de ce cancer silencieux qui induit un risque de mortalité élevé si un diagnostic précoce n’a pas été effectué.

L’ambition est également de faire le bilan des mesures prises et à prendre pour une meilleure prise en charge de cette maladie ainsi que de porter un message d’espoir et d’optimisme autour des progrès thérapeutiques qui ont été réalisés ces dernières années.