Journée du Maroc à Washington: La richesse et la diversité du Royaume mises en valeur

vendredi, 29 mars, 2019 à 22:23

Washington – Un parterre d’hommes politiques, entrepreneurs, diplomates et artistes a pris part, vendredi à Washington, à l’édition 2019 du Morocco Day, une manifestation destinée à mettre en valeur la richesse et la diversité du Royaume, l’importance des relations d’amitié entre le Maroc et les Etats Unis, ainsi que les perspectives de partenariat entre les deux pays.