Journée internationale contre la discrimination raciale: un combat permanent pour la défense de la dignité humaine

Rabat – Partout dans le monde, le racisme et l’intolérance peuvent se manifester chaque jour, prenant diverses formes, depuis le refus aux individus des principes fondamentaux de l’égalité jusqu’aux actes incitant à la haine raciale, qui sont toutes susceptibles de détruire des vies et briser des sociétés.

Ainsi, la question de la lutte contre toutes les formes d’exclusion et de discrimination s’avère prioritaire pour garantir l’égalité entre tous les êtres humains, quelles que soit leur race ou leur couleur de peau.

La communauté internationale célèbre, samedi, la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, placée cette année sous le signe évocateur de la lutte contre “reconnaissance, justice et développement”. Cette année, la journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale tournera autour de l’examen à mi-parcours de la décennie internationale des personnes d’ascendance africaine (2015-2024).

La commémoration de cette journée rappelle aux citoyens du monde entier la tragédie du 21 mars 1960, en Afrique du Sud. Ce jour-là, alors qu’à Sharpeville des personnes manifestaient pacifiquement pour dénoncer l’apartheid, la police ouvrit le feu et tua 69 d’entre elles.

Trois décennies plus tard, le régime d’apartheid a été aboli dans un contexte mondial marqué par un engagement plus marqué contre les lois et pratiques racistes. En proclamant cette Journée internationale en 1966, l’Assemblée générale des Nations unies a engagé la communauté internationale à redoubler d’efforts pour éliminer toutes les formes de discrimination raciale.

Néanmoins, le racisme et l’intolérance peuvent se manifester sous différentes formes, dont la plus violente demeure l’incitation à la haine raciale pouvant conduire au génocide, rendant de facto la lutte contre le racisme une question prioritaire pour l’ensemble de la communauté internationale.

L’ONU précise, dans la déclaration et le programme d’action de Durban (DDPA) adopté en 2001, que le “racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associé reposent sur des considérations de race, de couleur, d’ascendance ou d’origine nationale ou ethnique, ajoutant que les victimes peuvent subir des formes multiples ou aggravées de discrimination fondées sur d’autres motifs, dont une discrimination pour une raison de sexe, de langue, de religion, d’opinions politiques ou autres…

La déclaration indique dans ce cadre que “la diversité culturelle constitue un atout inestimable pour le progrès et le bien-être de l’humanité dans son ensemble, et qu’elle devrait être appréciée, mise en pratique, véritablement acceptée et cultivée en tant que caractéristique permanente enrichissant nos sociétés”.

Le 21 mars constitue également l’occasion de mettre en avant les actions menées par le Royaume pour promouvoir la culture, la tolérance, le dialogue et l’ouverture, et de mettre en exergue les efforts déployés en matière de lutte contre la discrimination et l’incitation à la haine.

En effet, la création en 2011 du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH, remplaçant l’ancien Conseil consultatif des droits de l’Homme créé en 1990), vient concrétiser l’engagement du Maroc pour la protection des droits et libertés des citoyens et affirmer l’attachement du Royaume au respect de ses engagements internationaux en matière de protection et de promotion des droits de l’Homme.

Le CNDH contribue, entre autres, à la mise en œuvre des mécanismes prévus par les conventions internationales relatives aux droits de l’Homme auxquelles le Maroc a adhéré, notamment la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ratifiée par le Royaume le 18 décembre 1970.

Le Maroc s’est également doté d’une instance constitutionnelle, en l’occurrence l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination, dont l’objectif est de renforcer, diffuser et concrétiser les valeurs de l’égalité, de la parité et de la non-discrimination.

Cette Autorité a pour mission de veiller à l’instauration de la culture de l’égalité, de la parité et de la non-discrimination au niveau des programmes relatifs à l’éducation, la formation et l’enseignement et au contrôle et au suivi de toutes formes de discriminations. En effet, l’un des meilleurs remparts contre la discrimination est l’éducation ainsi que la prise de conscience du caractère dangereux de l’exclusion et du racisme.