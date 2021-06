Journée internationale du parlementarisme: Mobilisation pour traverser la crise liée au Covid

mercredi, 30 juin, 2021 à 12:36

Par El Houssain LAAOUAN

Rabat – Le Parlement est un acteur majeur dans le processus de consolidation de l’édifice démocratique, dans la mesure où il est l’institution en charge d’incarner la volonté populaire, d’adopter les lois et politiques publiques, de contrôler l’action gouvernementale et d’approuver les traités et conventions internationales.