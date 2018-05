Journée internationale des familles: Des acquis importants réalisés au Maroc pour le bien-être des familles et la protection de l’enfance

mardi, 15 mai, 2018 à 12:05

Rabat – Le Maroc compte à son actif plusieurs réalisations dans le domaine de la famille et de l’enfance, comme le Fonds d’appui à la cohésion sociale, le régime d’assistance médicale (RAMED), le Fonds d’entraide familiale, le Code de la famille et la loi de la nationalité. Des acquis importants à préserver pour renforcer le bien-être des familles et protéger le droit des enfants marocains.

Le Maroc, qui célèbre ce mardi 15 mars la Journée internationale des familles, attache une importance très particulière au bien-être de la famille et porte un intérêt primordial à toutes les problématiques auxquelles font face toutes les composantes de cette cellule de base de la société.

Parmi ces grands chantiers ouverts pour les familles marocaines figurent le Fonds d’appui à la cohésion sociale qui a pour objectifs de financer les programmes d’appui social qui consistent notamment à contribuer au financement des dépenses afférentes à la mise en œuvre du Régime d’assistance médicale, mais aussi à financer l’aide octroyée dans un cadre contractuel aux personnes à besoins spécifiques.

Créé en 2012, le Fonds contribue également aux programmes relatifs à la lutte contre la déperdition scolaire particulièrement le programme “Un million de cartables”, outre les aides financières conditionnées et directes destinées aux enfants scolarisés issus des familles nécessiteuses (programme Tayssir) et l’appui direct au profit des femmes veuves ayant à charge des enfants en âge de scolarisation.

Avec l’assurance maladie obligatoire (AMO), le régime d’assistance médicale (RAMED) est le second volet du code de couverture médicale de base au Maroc. Fondé sur la solidarité nationale, il implique la gratuité de l’accès aux soins aux économiquement démunis.

Considéré comme étant l’un des chantiers de règne de SM le Roi Mohammed VI aux côtés de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), le RAMED a pour objectif de démocratiser les soins de santé et de favoriser aux citoyens les conditions d’une vie digne et prospère.

Lancé en 2008, “Tayssir” est un autre programme phare pour le bien-être social au Maroc qui s’assigne pour objectifs de lutter contre la déperdition scolaire, à travers la distribution des aides financières conditionnées et directes destinées aux enfants scolarisés issus des familles nécessiteuses.

Cette initiative vise à neutraliser certains facteurs socio-économiques qui réduisent la demande pour l’éducation, tels les coûts de scolarisation directs ou indirects en particulier pour les élèves issus de familles démunies.

Un autre programme de taille est le Fonds d’appui à la cohésion sociale au profit des personnes en situation d’handicap, qui vise notamment l’Amélioration des conditions de scolarisation des enfants handicapés, l’encouragement à leur insertion professionnelle et la création des activités génératrices de revenus . Créé en 2012, le Fonds contribue également à la création et à la gestion des centres d’accueil des personnes en situation de handicap (PSH).

Parmi les programmes grands d’appui aux familles marocaines figure également le Fonds d’entraide familiale qui vise à octroyer des pensions en faveur des femmes divorcées issues des milieux modestes.

Ce fonds, qui est opérationnel depuis septembre 2011, est destiné à payer la pension alimentaire à la place des époux défaillants, incapables d’honorer leurs engagements au profit des leurs familles. Ce fonds a été élargi ensuite pour faire bénéficier d’autres cibles.

Sans oublier la réforme du Code de la famille en 2004, qui a permis de promouvoir le rôle des femmes au Maroc et d’améliorer leur statut juridique dans la famille, la modification de la loi sur la nationalité en 2007, qui a permis aux enfants d’une mère marocaine et de père étranger d’obtenir la nationalité marocaine, et la mise en place de la liste nationale réservée aux femmes (quota) lors des élections de 2002 qui a grandement contribué au renforcement de la représentativité féminine dans les instances politiques.

En ce qui concerne la préservation des droits des enfance, le Maroc a élaboré une Politique Publique Intégrée de Protection de l’Enfance (PPIPEM) 2015-2025 et un Programme National de sa Mise Œuvre 2015-2020.

Cette politique s’articule autour de cinq objectifs stratégiques à savoir le renforcement du cadre légale et de son effectivité, la mise en place de dispositifs territoriaux intégrés de protection de l’enfance, la standardisation des services et des pratiques, la promotion des Normes Sociales protectrices et la mise en place de systèmes d’information, de Suivi-évaluation et de Monitoring. Quelque 25 départements ministériels sont impliqués dans la mise en œuvre de cette politique publique.

Le Maroc a conçu également des programmes plus spécifiques qui concernent l’accompagnement des enfants des établissements de protection sociale après l’âge de 18 ans pour leur insertion socioprofessionnelle (le programme Mowakaba), la protection des enfants sur internet (le programme E-Salama), l’accompagnement des territoires pour la mise en place de leurs dispositifs territoriaux Intégrés de protection de l’Enfance et la mise en place de l’infrastructure nécessaire pour la prise en charge des enfants victimes de violence ou en danger de l’être.

Proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution du 20 septembre 1993, la Journée internationale des familles est une manifestation qui reflète l’importance majeure que la communauté internationale attache à la famille, mais aussi une opportunité pour mettre en lumière les différents points d’intérêts et d’importance pour les individus.

Cette journée est aussi une occasion de mieux faire comprendre les problèmes que connaissent les familles, stimuler les initiatives appropriées, évaluer les différents programmes et dispositions prises dans ce domaine et inciter les gouvernements à faire porter leurs efforts sur la politique familiale. Elle se veut aussi l’opportunité de mettre en relief la solidarité qui unit les familles dans leur recherche d’une meilleure qualité de vie.