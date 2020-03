Journée internationale de la femme: Le département de la communication célèbre ses femmes

lundi, 9 mars, 2020 à 23:05

Rabat-Le ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports -département de la communication- a organisé, lundi à Rabat, une cérémonie en hommage aux femmes fonctionnaires de ce département, à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la femme.

Dans une allocution de circonstance, le ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, porte-parole du gouvernement, M. El Hassan Abyaba, a salué l’engagement et le dévouement et la contribution vitale de ces femmes au développement de ce département, indique un communiqué du ministère.

Dans le même contexte, le ministre a souligné la nécessité de valoriser les ressources humaines féminines exerçant dans le département, à travers la mise en oeuvre du principe de parité institutionnelle et la prise en considération de l’approche genre pour accéder aux postes de responsabilité, conformément aux dispositions constitutionnelles, appelant à l’amélioration et à la promotion de leurs conditions de travail, sur les plans professionnel et moral, ajoute la même source.

Lors de cette cérémonie, le ministre a remis des cadeaux symboliques à toutes les femmes fonctionnaires du département, conclut le communiqué.