Journée internationale de la femme: Le HCAR rend hommage aux anciennes résistantes marocaines

lundi, 9 mars, 2020 à 23:00

Rabat-Le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération (HCAR) a organisé, lundi à Rabat, une cérémonie en hommage aux anciennes résistantes marocaines, à l’occasion de la Journée internationale de la femme.

S’exprimant à cette occasion, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mustapha El Ktiri a mis en avant le rôle non négligeable de la femme marocaine dans la résistance nationale pour réaliser l’indépendance, instaurer la souveraineté du Royaume et parachever son intégrité territoriale.

M.El Ktiri a souligné l’engagement sans faille des résistantes envers leurs devoirs nationaux et sociaux, notant à cet égard leur attachement aux valeurs nationales et le courage inébranlable “de ses dames, ayant pris les armes, aux côtés des hommes, pour combattre le colonialisme”.

“Les femmes ont rejoint le Mouvement national, milité contre l’injustice et la persécution et défendu les nobles valeurs de liberté et de démocratie”, a indiqué M. El Ktiri, ajoutant que “la femme marocaine a constamment été au premier rang des soulèvements populaires anticolonialistes”.

M. El Ktiri a, de même, mis en avant la contribution féminine lors de la présentation du Manifeste de l’Indépendance, le 11 janvier, en la personne de feue Malika El Fassi, l’unique femme signataire du Manifeste.

Par ailleurs, le Haut-commissaire n’a pas manqué de mettre en relief le rôle pionnier qu’occupe actuellement la femme marocaine dans les domaines économique, social, politique, diplomatique, éducatif ou encore humain.

A cette occasion, un vibrant hommage a été rendu à huit anciennes résistantes, dont six à titre posthume.