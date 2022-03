Journée internationale des femmes juges : M. Abdennabaoui rend Hommage aux juges marocaines

vendredi, 18 mars, 2022 à 11:57

Rabat – La célébration de la Journée internationale des femmes juges est l’occasion de rendre hommage aux femmes juges marocaines et de mettre en lumière leurs honorables réalisations, a souligné jeudi à Rabat le premier président de la Cour de Cassation, président délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir judiciaire (CSPJ), Mohamed Abdennabaoui.

Intervenant lors d’une cérémonie tenue dans les locaux du conseil en l’honneur des femmes juges, M. Abdennabaoui a indiqué que le conseil présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, considère que la proclamation par l’Assemblée générale de l’ONU de la Journée internationale des femmes juges (10 mars) offre l’opportunité idoine de fêter les magistrates marocaines, de mettre en valeur leurs réalisations ainsi que leurs efforts au service de la justice et de la sécurité judiciaire.

Ont pris part à cette célébration notamment le procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du ministère public, El Hassan Daki, et la présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Amina Bouayach.

Cité par un communiqué du CSPJ, M. Abdennabaoui a relevé que la célébration de cette journée illustre la volonté commune de mettre en œuvre les objectifs de développement durable à l’horizon 2030, dont notamment celui de parvenir à l’égalité des sexes et d’autonomiser les femmes et les filles.

Il s’agit en effet de promouvoir une plus grande participation des femmes dans la prise de décision au même pied d’égalité que les hommes, comme condition sine qua non pour la consécration de l’égalité, de l’équité, du développement durable, de la paix et de la démocratie, a-t-il expliqué, en rappelant les différentes décisions et stratégies déployées en vue de renforcer la position des femmes au sein des institutions judiciaires.

Sa Majesté le Roi accorde une attention toute particulière au statut de la femme marocaine, a-t-il rappelé, mettant en avant les importantes avancées réalisées en matière de droits sociaux, culturels, politiques et économiques des femmes, depuis l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

M. Abdennabaoui a en outre passé en revue les différents indicateurs relatifs à la participation de la femme dans le domaine judiciaire, rappelant à ce égard la vision égalitaire du CSPJ pour l’accès aux postes de responsabilité judiciaire, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois marocaines en vigueur.