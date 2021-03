Journée internationale des femmes: La présidence du Ministère public rend hommage à son personnel féminin

lundi, 8 mars, 2021 à 17:14

Rabat – La présidence du Ministère public a rendu, lundi à Rabat, un hommage à son personnel féminin à l’occasion de la Journée internationale des femmes, en présence du procureur général du Roi, président du Ministère public, Mohamed Abdennabaoui.

Dans une déclaration à la MAP, M. Abdennabaoui a souligné que l’hommage rendu à la femme marocaine en cette journée constitue un hommage au citoyen marocain et à l’humanité en général, ajoutant que le 08 mars est une opportunité pour exprimer les remerciements, la reconnaissance et la gratitude dus à la femme.

Pour sa part, la cheffe du pôle du Ministère Public Spécialisé et de la Coopération Judiciaire à la présidence du Ministère public, Amina Oufroukhi, a indiqué que cet événement annuel a pour but de fêter les femmes du Ministère public ainsi que toutes leurs représentantes dans les tribunaux marocains en reconnaissance de leur dévouement et de leur compétence.

Cette cérémonie est aussi l’occasion “d’adresser un message de reconnaissance et de gratitude à la femme marocaine qui représente l’énergie citoyenne et constructive de la société marocaine sur le même pied d’égalité avec l’homme”, a poursuivi Mme Oufroukhi.

C’est également l’occasion de mettre en avant les efforts déployés par les femmes magistrats et fonctionnaires du ministère public qui traduisent dans les faits les priorités fixées par la présidence du Ministère public pour protéger les droits et libertés des citoyens, a-t-elle ajouté.

Au terme de cet événement, M. Abdennabaoui, accompagné des chefs de pôles, a remis des cadeaux souvenirs aux femmes travaillant au ministère public en reconnaissance de leurs efforts.