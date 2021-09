Journée internationale de l’alphabétisation : Pour une réduction de la fracture numérique dans la lutte contre l’illettrisme

mardi, 7 septembre, 2021 à 14:17

Rabat- Commémorée le 8 septembre de chaque année, la Journée internationale de l’alphabétisation se veut l’occcasion idoine pour sensibiliser le public sur l’importance de l’éducation à tout âge, en tant que facteur de dignité et de droits humains.

Placée sous le thème : “L’alphabétisation pour une reprise axée sur l’humain : réduire la fracture numérique”, cette journée mondiale, qui est une occasion pour informer et avertir le public sur l’influence majeure de l’alphabétisation, se singularise cette année, par la continuité d’une perturbation dans l’apprentissage continue des enfants et des adultes, provoquée par la pandémie du Covid-19.

C’est ainsi que pour pallier à cette faille sociale et attirer l’attention de la communauté internationale, l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a signalé que la crise sanitaire a “creusé les inégalités préexistantes dans l’accès à des possibilités d’alphabétisation significatives, touchant ainsi de manière disproportionnée les 773 millions de jeunes et d’adultes non alphabétisés”.

Même pendant cette période de crise mondiale, des efforts ont été entrepris pour trouver d’autres moyens d’assurer la continuité pédagogique, en particulier par l’apprentissage à distance, souvent dispensé en association avec un apprentissage en présentiel, estime l’UNESCO sur son site internet, relevant que l’accès aux possibilités d’alphabétisation n’a pas été réparti de manière égale.

L’agence onusienne a en outre illustré la faille numérique existante dans le domaine de l’éducation en mettant l’accent sur la fracture numérique persistante en termes de connectivité, d’infrastructure et de capacité à utiliser la technologie.

Et de rappeler que l’objectif de développement durable (ODD) 4, à savoir “assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie”, développe à son tour, l’importance d’une éducation complète, pour l’émancipation de l’individu qui est un facteur de développement.

En guise de célébration, l’UNESCO organisera, les 8 et 9 septembre prochains, une conférence en ligne, autour de la thématique de la journée mondiale et décernera les Prix internationaux d’alphabétisation au profit de projets innovants qui renforcent l’alphabétisation en temps de Covid, notamment le Prix d’alphabétisation UNESCO-Roi Sejong (3 prix) et le Prix UNESCO-Confucius d’alphabétisation (3 prix).

Cet évènement digital qui connaitra la participation de plusieurs experts onusiens et hauts fonctionnaires gouvernementaux, aura pour objectif d’échanger des connaissances et des expériences concernant les programmes d’alphabétisation inclusifs, d’explorer l’interaction entre l’alphabétisation et les compétences numériques ainsi qu’identifier les principaux enjeux à traiter concernant le rôle de l’apprentissage assisté par la technologie.

Le Webinaire sera transmis, en ligne et pourra être suivie sur le site de l’UNESCO via le lien http://webcast.unesco.org/events/2021-09-ILD/