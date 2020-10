Journée de l’habitat: l’accès au logement au rang des priorités à l’échelle mondiale

dimanche, 4 octobre, 2020 à 13:38

Rabat – Avoir accès à un logement approprié, digne et convenable est aujourd’hui plus que jamais l’une des priorités des politiques nationales, d’autant plus qu’il s’agit d’un objectif du développement durable.

La Journée mondiale de l’habitat, célébrée cette année sous le thème “un logement pour tous: un meilleur avenir urbain”, offre en effet l’opportunité d’une réflexion sur l’état des villes dans le monde et des moyens de garantir un logement décent pour tous.

Cet évènement de portée mondiale, institué le premier lundi du mois d’octobre de chaque année par l’Assemblée générale des Nations-Unies depuis 1985, vise à rappeler à la communauté internationale sa responsabilité dans l’avenir de l’habitat humain, d’évaluer les acquis réalisés dans ce secteur à forte portée sociale et de mettre l’accent sur le droit fondamental de tous à un logement adapté.

L’habitat qui est au cœur de l’objectif 11 des 17 objectifs de développement durable adoptés lors du Sommet mondial sur le développement durable, l’ambition étant d’assurer d’ici à 2030 l’accès de tous à un logement et à des services de base adéquats et à promouvoir l’utilisation rationnelle des ressources et la résilience face aux catastrophes ainsi qu’à améliorer les systèmes de la sécurité routière et de transport, selon les Nations-Unies.

“Cette année, l’accent est mis sur le rôle central du logement comme moteur du développement urbain durable”, a affirmé le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, dans un message à l’occasion de la Journée mondiale de l’habitat.

“Aujourd’hui, un milliard de personnes vivent dans des établissements surpeuplés et dans des logements inadéquats. D’ici 2030, ce nombre passera à 1,6 milliard”, a relevé M. Guterres qui appelle à agir dès maintenant pour fournir aux familles à faible revenu et aux populations vulnérables des logements abordables, en assurant la sécurité des droits fonciers et la facilité de l’accès à l’eau, à l’assainissement, aux transports et à d’autres services de base.

Pis encore, la pandémie de Covid-19 a fait ressortir l’urgence d’améliorer les conditions de vie après avoir dévasté la vie de millions de personnes dans les villes, a-t-il poursuivi.

De l’avis du secrétaire général de l’ONU, “l’accès à l’eau potable et à l’assainissement ainsi que la distanciation physique sont des réponses essentielles à la pandémie. Pourtant, l’application de ces mesures dans les bidonvilles s’est avérée difficile”.

Il a ensuite lancé un appel à l’intensification des efforts afin de promouvoir des partenariats et des politiques favorables aux pauvres ainsi que les réglementations nécessaires à l’amélioration du logement dans les villes.

Sur le même registre, le Royaume place la question de l’habitat au cœur de ses préoccupations à travers des politiques adoptées et des programmes sociaux engagés ayant pour but principalement de lutter contre l’habitat insalubre, de diversifier l’offre, d’améliorer les conditions de vie des citoyens et de répondre à leurs besoins en logement.

Parmi ces projets phares figurent notamment le programme national “Ville sans bidonvilles”, les projets de mise à niveau urbaine des quartiers sous-équipés, le programme d’habitat menaçant ruine et un ensemble de projets liés à la politique de la ville.

Dans les dernières années, les différents chantiers de réforme mis en place ont permis de réaliser des avancés considérables dans ce secteur qui contribue fortement à la lutte contre les disparités sociales et à la relance de l’activité économique du pays.

Le secteur de l’habitat se positionne en levier important de l’économie nationale, selon le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, selon lequel la problématique du secteur réside dans le développement du marché de l’offre en adéquation avec les spécificités de la demande.

Autre fait illustrant la place particulière de la question de l’accès au logement, SM le Roi Mohammed VI a reçu en 2010 le prix ONU-Habitat en reconnaissance des efforts consentis sous la conduite éclairée du Souverain, dans le domaine de lutte contre l’habitat insalubre, dont le Programme national “Villes sans bidonvilles” lancé en 2004.