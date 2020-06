Journée mondiale contre le travail des enfants: L’essentiel du communiqué du HCP

samedi, 13 juin, 2020 à 9:54

Casablanca – Voici l’essentiel du communiqué du Haut-Commissariat au Plan (HCP) publié à l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants qui est célébrée le 12 juin sous le thème “Covid-19: Protégeons les enfants contre le travail des enfants, maintenant plus que jamais !”:

– Au Maroc, on compte 200.000 enfants économiquement actifs parmi les 7.271.000 enfants âgés de 7 à 17 ans, marquant une baisse de 23,5% par rapport à 2017.

– Parmi les enfants économiquement actifs, 119.000 accomplissent des travaux dangereux, ce qui correspond à un taux d’incidence de 1,6% (contre 2,3% en 2017).

– Les enfants astreints à ce type de travail sont à 74,4% ruraux, 84% masculins et à 75,6% âgés de 15 à 17 ans.

– Quatre régions abritent 68,1% des enfants astreints au travail dangereux. La région de Casablanca-Settat vient en tête avec 27,9%, suivie de Marrakech-Safi (16,1%), de Fès-Meknès (13,1%) et de Rabat-Salé-Kénitra (11%).

– Ces enfants sont au nombre de 30.000 en milieu urbain, constituant 83,1% des enfants au travail dans les villes (37.000 enfants) et 0,7% de l’ensemble des enfants citadins (4.200.000 enfants). En milieu rural, les enfants exerçant un travail dangereux sont au nombre de 89.000, ce qui correspond à 54,3% des enfants économiquement actifs (163.000 enfants) et à 2,9% de l’ensemble des enfants dans ce milieu (3.071.000 enfants).

– Parmi les enfants de sexe masculin, 100.000 d’entre eux exercent un travail dangereux, soit 67,1% des garçons au travail. C’est le cas pour 19.000 filles qui exercent un travail dangereux, ce qui correspond à 37,4% des filles en travail.

– Une proportion de 12,1% des enfants exerçant un travail dangereux sont en cours de scolarisation, 83,7% ont quitté l’école et 4,3% ne l’ont jamais fréquentée.

– Le travail dangereux des enfants reste concentré dans certains secteurs économiques et diffère selon le milieu de résidence. En zones rurales, les enfants astreints à ce type de travail se retrouvent en particulier dans le secteur de l’”agriculture, forêt et pêche” (75,4%). En revanche, en villes, ils sont concentrés dans les “services” (54,8%) et dans l’”industrie y compris l’artisanat” (31,3%).

– Ce type de travail demeure concentré dans certains statuts professionnels et diffère selon le milieu de résidence. En milieu rural, 66,9% des enfants astreints au travail dangereux sont “aides familiales” et 23,6% “salariés”. En milieu urbain, 45,2% des enfants sont “salariés”, 30,4% des “apprentis” et 16,3% “aides familiales”.