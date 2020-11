Journée mondiale du diabète : Peut-on guérir du diabète type 2 ?

vendredi, 13 novembre, 2020 à 11:12

Rabat – A l’occasion de la célébration de la journée mondiale du diabète (14 novembre), la MAP a approché deux experts, l’endocrinologue et professeure à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, Dr Hinde Iraqi et Dr Réginald Allouche, médecin nutritionniste et ingénieur bio-médical, pour nous éclairer sur la question de la prévention et de la guérison de cette maladie.

Le Maroc compte 2,5 millions de diabétiques et pour lutter contre cette maladie, le ministère de la Santé a inscrit le diabète comme une priorité dans son Plan Santé 2025 et dans la Stratégie nationale de prévention et de contrôle des maladies non transmissibles 2019-2029, en déployant plusieurs efforts, selon une approche multisectorielle.

Q : Peut-on guérir du diabète de type 2 ?

Pour Dr Iraqi, une perte de poids importante par la chirurgie bariatrique (chirurgie de l’obésité) a prouvé dans les études qu’il pouvait y avoir une rémission du diabète de type 2. Le seul traitement du diabète de type 1 est l’insuline. Le traitement essentiel du diabète de type 2 est la diététique et l’activité physique, mais dans certains cas les médicaments oraux et injectables sont indispensables.

Pour sa part, Dr Allouche estime que l’on ne peut pas guérir du diabète de type deux.

Il y a eu quelques publications au Royaume-Uni qui ont montré que “si on avait des régimes à moins de 600 calories par jour, on pouvait avoir un arrêt du diabète mais une fois on revient à la même consommation qu’avant on retrouvera son diabète”.

Ces données ne sont pas confirmées et les régimes employés sont extrêmement restrictifs.

Q : Peut-on le prévenir?

“Le diabète de type deux est souvent asymptomatique et nécessite un dépistage sans qu’il y est de signes cliniques”. Il se fera chez les patients dont la famille présente un diabète de type deux ou des patients obèses, souligne Dr Iraqi.

“On ne peut pas éviter ou prévenir le diabète de type 1 mais une bonne hygiène de vie, en évitant l’obésité notamment chez les patients prédisposés, peut être intéressant”.

De son côté, Dr Allouche affirme qu’il faut continuer à mettre l’accent sur la prévention pour le diabète de type 2.

“On sait aujourd’hui que la prévention coûte 40 fois moins cher que le traitement de la maladie et il faut vraiment tout mettre en œuvre pour que la prévention soit efficace”.

Il faut vraiment profiter de cette journée pour insister sur la prévention du diabète de type 2 parce que l’on ne peut pas prévenir le diabète de type 1 “puisque c’est une maladie auto-immune”.