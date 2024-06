Journée mondiale de l’Océan: La Fondation Mohammed VI pour la protection de l’Environnement se mobilise pour la protection de l’environnement marin

mardi, 4 juin, 2024 à 13:30

Rabat – La Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, présidée par SAR la Princesse Lalla Hasnaa, se mobilise pour les océans en organisant une semaine entière d’activités en vue de sensibiliser à l’importance de cet espace vital pour la régulation du climat et pour l’Humanité qui vit de ses très nombreuses ressources.

Organisée à l’occasion de la journée mondiale de l’Océan, célébrée cette année sous le thème “Eveillez de nouvelles profondeurs”, la semaine de l’Océan, une initiative nationale majeure dédiée à la mise en valeur et à l’exploration des richesses de l’océan à travers le Maroc, que la Fondation mènera en collaboration avec ses partenaires du 3 au 8 juin dans onze villes du littoral marocain, depuis Al Hoceïma jusqu’à Dakhla, mettra en avant des secteurs clés, notamment l’économie bleue, les infrastructures océaniques, l’économie circulaire, le patrimoine subaquatique, ainsi que la science et la technologie marines.

Cette initiative, qui s’inscrit dans l’engagement continu de la Fondation dans le cadre mondial de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable, propose un programme riche en activités de découverte et de sensibilisation à l’Océan, s’adressant au grand public, notamment aux communautés éducatives des programmes Éco-Écoles et Jeunes Reporters pour l’Environnement, deux programmes emblématiques d’Éducation au développement durable menés par la Fondation, membre fondateur de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable (2021-2030) lancée par l’ONU et dont SAR la Princesse Lalla Hasnaa est la marraine.

Selon un communiqué de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, membre fondateur de l’alliance de l’Océan, plus de 500 jeunes auront ainsi l’opportunité de participer à des activités organisées dans huit régions littorales du Royaume. Ils auront l’occasion de visiter divers sites maritimes, tels que le port Tanger-Med, le bateau scientifique Charif Idrissi de l’Institut National de Recherche Halieutique à Agadir, des phares à Tanger, Casablanca et Safi, des stations de dessalement d’eau de mer à Al Hoceïma, Agadir et Laâyoune, ainsi que des fermes aquacoles à Tétouan et Dakhla.

Les participants découvriront également l’économie circulaire en visitant des sites de retraitement de déchets à Tanger, Rabat et Casablanca.

De plus, cette année, la semaine de l’Océan mettra en avant le patrimoine subaquatique du Royaume, avec notamment une exposition sur l’épave du Bateau Kaiser Wilhem à Dakhla et la découverte d’un site archéologique subaquatique au large de Safi, a expliqué la Fondation, ajoutant qu’elle annoncera, en collaboration avec le centre des études et de recherches en patrimoine subaquatique relevant du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la découverte d’une nouvelle épave historique subaquatique par une association locale partenaire au large de la ville de Fnideq.

Engagée contre la pollution de l’océan par les déchets plastiques, la Fondation mènera cet été la 5ème édition de son opération #b7arblaplastic, dont la pertinence et la qualité ont été reconnues et récompensées dans le monde. Une exposition sur la valorisation des déchets plastiques, portant le slogan “كلشي إلا نلوحو فالبحر”, sera organisée, les 7 et 8 juin, au Centre International Hassan II de Formation à l’Environnement.

L’exposition, accessible aux programmes d’éducation au développement durable de la Fondation le premier jour et au grand public le deuxième, présentera une variété de stands de sensibilisation.

En outre, l’initiative “Message in bottle”, inspirée de la littérature maritime, en glissant des messages pour l’océan dans des bouteilles en verre, connaîtra la participation des éco-écoliers et Jeunes reporters pour l’environnement de différentes régions. Ils s’engageront à mener des actions lors de la prochaine campagne #b7arblaplastic, visant à trier et recycler des tonnes de déchets plastiques tout au long de l’été.

Approuvée par la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable (2021-2030) en tant qu’activité de la Décennie, la Semaine de l’Océan “n’est rendue possible que par le soutien de ses partenaires, opérateurs économiques privés et publics, administrations publiques ou associations de la société civile qui seront mobilisés du Nord au Sud au service d’un bien commun : l’océan”, a conclu la Fondation.